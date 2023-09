Els veïns de Sant Narcís alerten del perill de l’arbrat del barri amb exemplars «podrits» i «secs»

Crit d’alerta de l’Associació de Veïns de Sant Narcís per l’estat de l’arbrat d’alguns carrers del barri gironí. «Hi ha arbres podrits i secs que si un dia tenim una ventada molt forta i una nevada poden matar a algú que passi per sota», assenyalen. Des de l’entitat reclamen al nou consistori que «es posi les piles» en l’àmbit de la jardineria i també en el de la neteja. Deixen clar, a més a més, que en cas que hi hagi algun incident «quedarà constància que des de l’associació» ja ho havien «denunciat».

L’associació es posa les mans al cap per la situació i el «mal estat» de l’arbrat del barri. Posen d’exemple alguns carrers on consideren que podria produir-se aquesta situació. Esmenten l’avinguda de Sant Narcís o els carrers Escorial i Lleida, entre d’altres. «Quan fa vent, tot el barri queda ple de branques per terra», ressalta la presidenta veïnal, Carme Castel, que insisteix que «quasi cada dia cauen branques».

«Enviu-vos un requeriment»

Finalment, des de l’Associació es queixen de la pressió de l’Ajuntament sobre diferents assumptes i reclamen que s’apliquin la mateixa medicina. En aquest sentit, recorden que l’Ajuntament envia «requeriments als veïns perquè el color de les cases ha de ser de colors terra» quan, segons assenyalen tothom els coneix «com un barri de casetes blanques», en referència la part històrica del barri. «Exigim que us envieu requeriments a vosaltres mateixos per tenir un barri tan descuidat amb tema jardineria», assenyalen. Finalment, deixen clar que la crítica i la «queixa» va dirigida als que «manen» i no als treballadors municipals que, a parer seu, «fan i més» del que els hi manen. «Portem anys reivindicant que som una ciutat jardí, però tenen els jardins descuidats», insisteix Castel.

Preguntat sobre aquest assumpte, l’Ajuntament ha assenyalat que s’ha de «tenir en compte que ens trobem en estat d’excepcionalitat per sequera i que els arbres pateixen més la manca d’aigua, cosa que els fa més vulnerables».

Avaluacions i estudis

Malgrat això, deixen clar que «davant de qualsevol avís o en el moment que des dels serveis de l’Ajuntament de Girona es detecta una branca trencada o un arbre amb risc que caigui, es retira o es tala».

A més a més, expliquen que des de l’Ajuntament es fa « un seguiment de l’arbrat per avaluar riscos» si veuen que pot haver-hi exemplars que poden tenir algun problema. Específicament sobre els til·lers de Sant Narcís, indiquen que els van «avaluar» i que segueixen «les indicacions de l’estudi efectuat». Pel que fa als del carrer Escorial, exposen que van fent un manteniment dels arbres, consistents en anar executant «podes de seguretat».