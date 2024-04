El volum dels pantans del Ter-Llobregat augmenta fins el 19,3%

Els embassaments de les conques internes respiren amb les pluges de l'última setmana, que han fet incrementar en 2 hm3 les reserves d'aigua en tan sols dos dies. D'aquesta manera, el volum d'aigua a les conques internes s'ha elevat fins el 18,3% de la capacitat, segons dades actualitzades fins dilluns de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Pel que fa als pantans del sistema Ter-Llobregat (Sau-Susqueda, la Baells, Sant Ponç i la Llosa del Cavall), en aquests dos dies han guanyat 1,78 hm3 i s'eleven per sobre del 19% (19,3%) quan dissabte estaven al 18,9%. Catalunya va registrar dilluns el dia més plujós des del setembre del 2023, i l'episodi encara no ha acabat, de manera que el nivell dels pantans podria augmentar encara els propers dies.

Catalunya va registrar dilluns el dia més plujós des del 15 de setembre de l'any passat, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). La part central i nord del litoral català ha estat la que ha acumulat els registres de precipitació més elevats durant les primeres hores del dia i fins a mitja tarda. Als 60 mil·límetres per metre quadrat d'aigua que registrava a mitja tarda el Parc Nacional del Garraf se n'hi sumen d'altres com els 55,3 de Vacarisses (Vallès Occidental), els 54,9 de Viladrau (Osona), els 57 de Vilobí d'Onyar (Selva) o els 56,1 de Girona. La neu també va fer acte de presència als punts alts del Pirineu i a estacions com la de Certascan, a 2.400 metres d'altitud, s'acumulen gruixos de més d'un metre.

L'abundància de pluges d'ahir, sumada a les dels darrers dies, ha fet que els pantans de les conques internes catalanes se situïn al 18,3% de la seva capacitat, a data d'ahir, i per tant al llarg d'avui i els propers dies pot seguir entrant més aigua als embassaments, gràcies al creixement del cabal a les capçaleres dels rius. Amb tot, feia cinc mesos que les conques internes no assolien aquest nivell de reserves, concretament des del 22 de novembre del 2023. Un nivell que, a més, posa distància respecte a la situació de principis de març, quan es va arribar al mínim del 14,3% de la capacitat.

Des d'aleshores, diversos episodis de pluja que han regat el país entre els mesos de març i abril han fet remuntar els nivells d'aigua als embassaments de les conques internes. De fet, ja el passat 13 d'abril es va assolir el 18%, i les pluges d'aquests últims dies han contribuït a elevar les reserves una mica més, fins el 18,3%. Pel que fa als cinc pantans del sistema Ter-Llobregat, que abasteixen 202 municipis i una població de més de 6 milions de persones, freguen ara mateix el 19,3%, quan un mes enrere estaven al 16,5% i, ara fa dos dies, al 18,9%.

A dia d'avui, entre els pantans que alimenten l'àrea metropolitana de Barcelona destaca la recuperació de Susqueda (Osor), fins al 26,3% amb 61,3 hm3 d'aigua acumulats, la Baells, amb també un 26% i 28,5 hm3, i Sant Ponç (Clariana de Cardener), que arriba al 31,24% de les seves reserves amb 31,2 hectòmetres cúbics d'aigua. Sau (Vilanova de Sau) segueix al 2,33% perquè actualment es transferir l'aigua d'aquest pantà cap a Susqueda per garantir la qualitat de l'aigua embassada al segon.