L’últim cap de llista socialista a les eleccions generals per Girona recorda que el govern de Pedro Sánchez acaba de destinar un milió d’euros per a la nova Biblioteca de la Casa Cultura, que ha iniciat les obres del taller de manteniment ferroviari adjunt a l’estació i que la inversió del Govern de l’estat a la ciutat de Girona en els últims mesos supera els 13 milions.

Pel que fa a les obres del taller de manteniment ferroviari a l’espai que havien ocupat les taquilles de venda de bitllets d’autobús mentre van durar les obres per l’arribada del TAV, les obres tenen un pressupost de 500.000 euros. La remodelació habilitarà el taller, permetrà l’ampliació de l’aparcament de pagament de sota la via i inclourà l’arranjament de tot el tram de vorera i carril bici que s’estén entre l’estació i la plaça poeta Marquina

Els ocialistes apunten que aquesta inversió completa els compromisos adquirits per Adif vinculats a l’arribada de l’alta velocitat a la ciutat juntament amb el tancat convencional per delimitar l’àrea ferroviària al Mas Gri (585.000 euros); la urbanització de la plaça d’Europa (1.000.000 euros); i les baranes del viaducte del tren convencional (300.000 euros). «L’Estat ha complert els compromisos que tenia adquirits amb la ciutat i això és una bona notícia per Girona. Ara falta acabar la glorieta -en referència a la marquesina-de pas per cobrir el trajecte entre l’estació de tren i la nova terminal del Tren d’Alta Velocitat que el govern de Marta Madrenas es va comprometre a construir», analitza el diputat Marc Lamuà.

"Cal destacar el paper de la subdelegació del Govern a Girona i el Subdelegat Albert Bramon, que no han renunciat en cap moment ni al diàleg, ni a la negociació ni tampoc a trobar un encaix per combinar la defensa dels interessos de totes les parts implicades en aquest projecte i que en sortís beneficiada Girona», insisteix Lamuà.

Les antigues taquilles del bus

Les obres que van començar dilluns adaptaran gran part de l’espai que van ocupar les taquilles d’expedició de tiquets d’autobús mentre van durar les obres de l’arribada del TAV i la nova estació de tren. La remodelació habilitarà el taller, permetrà l’ampliació de l’aparcament de pagament de sota la via i inclourà l’arranjament de tot el tram de vorera i carril bici que s’estén entre l’estació i la plaça poeta Marquina. El cost de l’operació supera els 500.000 euros. «S’ha fet una gestió responsable per part de l’administració de l’estat i amb l’acabament del taller de manteniment haurem tancat quatre projectes que ha costat de tirar endavant. És la resposta que esperàvem i que mereixia Girona després de tant temps per arribar al punt de poder dir que, finalment, les obres de l’arribada del TAV a Girona ja s’han acabat».

«El govern d’Espanya no té aturat res a Girona: tot al contrari. La inversió de l’Estat a Girona ha estat la més important de qualsevol administració i el compromís fins a data d’avui és indubtable», ha recordat el diputat, que és qui també ha defensat l’arribada de diners de l’Estat negociats per al president Pedro Sánchez dels fons europeus. Lamuà es referia a la plaça Europa, la tanca de Mas Gri i la renovació de les baranes del Viaducte. «També em consta el compromís del govern de Pedro Sánchez que represento a la nova oficina de passaports i estrangeria del camí de la Creu, l’ajut per fer la Casa de la tecnologia de 680.000 euros, els 720.000 euros de la Central del Molí, el 4,66 milions d’euros per millorar la qualitat de l’aire, els 3 milions d’euros per a la renaturalització o els 3,5 milions d’euros per al turisme sostenible».