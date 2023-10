Orquestra Maribel: «Tancar la gira dels 10 anys per Fires de Girona serà molt maco»

El dia de Tots Sants a les sis de la tarda l’Orquestra Maribel s’encarregarà de fer el concert de tarda aquest any per Fires de Girona. Serà el punt final de la gira dels deu anys que celebra la banda nascuda a Sarrià de Ter «com una broma». Entre broma i broma, però, fa una dècada que estan a sobre dels escenaris, versionant cançons de diferents grups i, ara, «tancar la gira dels deu anys a Fires de Girona serà molt maco», diu el cantant de l’orquestra, Jordi Nadal.

Serà la segona vegada que l’Orquestra Maribel actuarà a l’espai de la Copa per Fires. Ho va fer per primera vegada el 2017 en una mena de combat amb l’Orquestra Di-versiones, en un duel que les bandes van anomenar «Marisiones». De fet, Maribel agafarà el relleu de Di-versiones, que l’any passat va inaugurar aquest concert de tarda de Fires, també l’1 de novembre. Va tenir una molt bona rebuda i va aplegar unes 12.000 persones. Una d’elles va ser Jordi Nadal, que hi va assistir amb la seva família i creu que fer un concert per Fires una tarda és «bona iniciativa», perquè «és un concert diferent, amb un ambient diferent i per públic familiar». «És un dia alegre i festiu», afirma el cantant de l’Orquestra Maribel.

El grup nascut a Sarrià de Ter va acabar la gira d’estiu el passat dissabte a Medinyà, i ara treballa per fer un concert «divertit i xulo». Nadal explica que «de manera general» serà una actuació que seguirà l’estructura dels concerts que han fet durant aquest estiu, amb cançons conegudes dels 2000 com Volverá d'El Canto del Loco, La Playa de la Oreja de Van Gogh o Física o Química de Despistados. Ho combinen amb altres versions de reggaeton i temes més actuals com Coti x Coti de The Tyets. Tanmateix, Nadal no descarta alguna sorpresa. «Pot ser», diu i afegeix que també «treballem amb alguna col·laboració».

El que té molt clar Jordi Nadal és que aquest concert «s’ha de gaudir». «Mires enrere i continuar actius després de deu anys és una passada», afirma el cantant de l’orquestra. I és que cap membre del grup es dedica a la música. Nadal explica que «soc un carnisser que soc feliç cantant» i que amb el pas dels anys ha hagut -com la resta de components de la banda- de «combinar» l’orquestra «amb la vida laboral i la familiar».