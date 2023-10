La 15a edició de la Catosfera, el punt de trobada de la Internet catalana, posa el focus en la intel·ligència artificial i inclou una jornada sobre programari lliure. Dins la programació en destaca, precisament, la creació d'una peça musical a partir d'intel·ligència artificial, que segons destaca el director de la Catosfera, Joan Camp, permetrà al públic "interactuar" amb aquesta tecnologia i veure'n les potencialitats. Les jornades, que es faran del 19 al 21 d'octubre a Girona, es traslladen a l'Espai Caixa de Poeta Marquina. Entre d'altres, es debatrà sobre la viralitat a les xarxes o s'aprofundirà en la creació de videojocs. A més, aquest 2023 la Catosfera estrenarà un podcast presentat per Mariola Dinarès que es gravarà en directe.

Entre el 19 i el 21 d'octubre, Girona tornarà a convertir-se en la capital digital de Catalunya. La Catosfera, que ja arriba a la quinzena edició, serà un espai de trobada per debatre, aprofundir i conèixer tot allò que envolta les noves tecnologies i reivindicar que també parlen en català. Des dels videojocs fins a la intel·ligència artificial, passant per les xarxes socials, els podcast i el programari lliure.

Aquest 2023, l'escenari principal de les jornades es trasllada de l'Auditori Josep Irla a l'Espai Caixa de Poeta Marquina. Sobretot, aquesta Catosfera se centrarà en la intel·ligència artificial (IA), a la qual s'hi dedicarà tota la jornada del divendres. El matí serà el torn dels estudiants, amb un taller dinamitzat per Plataforma per la Llengua i Evil Love que es focalitzarà en els videojocs i la creació de la imatge gràfica de SAGA.

Després de l'emissió en directe de la nova temporada del Popap, Mariola Dinarès gravarà un podcast específic de la Catosfera, amb entrevistes a Ramon López de Mántaras, Albert Cuesta i Beatriz Guzmán. I un cop acabi la inauguració oficial de les jornades -que es farà divendres a la tarda- tindrà lloc un dels plats forts de la programació: la composició d'una peça musical en directe a partir de la IA, a càrrec del CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, i del cantautor Mazoni.

El director de la Catosfera, Joan Camp, destaca que precisament aquesta iniciativa s'emmarca dins de la voluntat de les jornades de ser "més interactives". Per això, el públic podrà participar "des de zero" amb la creació d'aquesta peça, "anar-la afinant i veure de quina manera se'n creen les notes", en un exercici que demostrarà de quina manera la intel·ligència artificial és "extrapolable" a molts àmbits de la vida diària.

La tecnologia, però, no està exempta de riscos. I per això, després de crear la peça, els dos artífexs també debatran amb la directora general de Societat Digital, Liliana Arroyo, sobre els drets d'autor de l'obra que hauran acabat de crear.

Viralitat i programari lliure

Els actes de la Catosfera, però, ja hauran començat des del dijous. Aquell dia, al matí, durant la jornada dedicada als instituts, els estudiants podran seguir un taller sobre com ser expert digital i un altre sobre com es crea un videojoc. I a la tarda, la Catosfera debatrà sobre si és fàcil o no aconseguir la viralitat a les xarxes. Serà amb una taula rodona on hi participaran els creadors de contingut Marc Lesan i Cèlia Espanya, el fotoperiodista Jordi Borràs i la periodista Bet Molina.

Dissabte al matí la Catosfera s'obrirà al programari lliure. Serà amb la jornada Hacktoberfest, organitzada per l'associació tecnològica Geeks.CAT, que tindrà com a objectiu motivar tothom qui vulgui a involucrar-se activament en projectes de codi obert. El representant de l'entitat, Víctor Martín, de fet, subratlla que s'hi pot contribuir de moltes maneres, "no només desenvolupant-lo, sinó per exemple, també traduint-lo al català".

Per a públic jove

En paral·lel, aquest 2023 la jornada pensada específicament per a públic jove, el Futur Fest, que l'any passat va celebrar la primera edició, arriba per consolidar-se. Aquest cop es farà a la sala Platea. Els assistents podran acompanyar la gravació de dos programes en directe: el Loft d'ICat, amb Berta Aroca i Xènia Casado, i el podcast L'Arrabassada, amb Marc Lesan, Oriol Lapeira i Iñaki Solà. La trobada acabarà amb un espectacle inèdit on creadors de contingut com les noies de Can Putades, Joan Grivé (Sir Joan) o Luara Mateu (Petita Lu) competiran per demostrar qui domina més el català.

"La tecnologia, a l'abast de tothom"

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat que la Catosfera és una iniciativa que ha sabut "teixir aliances amb la ciutat" i ha posat en relleu que "en un món on tot va tan de pressa, tenir espais de pausa i reflexió com aquest permet encarar com es mereixen els reptes que tenim damunt la taula".

Salellas també ha destacat la necessitat que el català tingui presència a les noves tecnologies, ha dit que jornades com la Catosfera hi contribueixen, i ha posat en valor que el projecte fomenta "la igualtat d'oportunitats". "Posa la tecnologia a l'abast de tothom", ha afirmat l'alcalde de Girona.

Per la seva banda, la regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme, ha dit que d'ençà d'aquella primera trobada de blocaires, la Catosfera "ha madurat molt bé", n'ha posat en relleu que ha sabut aglutinar "totes les persones, empreses i entitats que treballen amb i per la llengua catalana" i que, sota aquest nom, les jornades "són un referent anual que abraça la diversitat del sector digital a Girona i a Catalunya".