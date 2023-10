Les cinc víctimes que han denunciat haver patit abusos sexuals per part del professor de bateria de Quart entre els anys 2009 i 2020 ja han declarat al judici, que va començar dimarts a l'Audiència de Girona. Aquest dimecres ho han fet dos dels joves, un d'ells a porta tancada pel patiment emocional que continua arrossegant. L'alta víctima ha explicat que va començar a rebre classes particulars a casa de l'acusat quan tenia 12 anys i que els tocaments van començar poc després. El jove ha descrit el mateix 'modus operandi' del processat, que va passar de massatges a tocaments i, més endavant, masturbacions i fel·lacions. Segons ha explicat, els abusos tenien lloc "setmanalment", pràcticament cada cop que feien classe.

Durant la primera jornada del judici, aquest dimarts, van declarar tres de les víctimes i avui ho han fet les altres dues. Un dels joves ha explicat que l'acusat, ja des d'un primer moment, generava un ambient "de molta confiança" permetent que els alumnes fessin a les classes coses que no els estaven permeses a casa, com ara fumar o beure cervesa, i també tenia converses amb ells de contingut sexual.

D'aquesta manera, el denunciant ha explicat que va establir amb el professor un vincle que ha descrit com de "dependència emocional". Poc temps després de començar les classes, el processat "va començar amb els seus massatges". Segons ha detallat, mica en mica l'acusat anava "guanyant terreny" fins que va començar a fer-li tocaments als genitals: "Jo sempre li vaig dir que no m'agradava però a través d'insistir i repetir anava aconseguint avanços".

Amb el pas del temps, i descrivint el mateix 'modus operandi' de l'acusat que han exposat les altres víctimes, va passar dels tocaments a masturbacions i fel·lacions. El noi ha remarcat que els abusos tenien lloc "setmanalment" i van ser fins i tot diaris durant el curs d'estiu que feien. "Tocar la bateria m'encantava però tot això que ho acompanyava era horrible", ha dit. També ha concretat que el processat li feia mirar sovint vídeos pornogràfics a l'ordinador.

El jove va començar a notar les conseqüències dels abusos que havia patit des de petit als 16 anys, quan va tenir la seva primera relació de parella. Aleshores, va deixar les classes un temps però hi va tornar de manera intermitent més endavant, fins que va complir 19 anys: "Era incapaç d'explicar-ho, tot allò ho tenia enterrat i podrit". A més, també ha remarcat que l'acusat aconseguia vèncer les seves reticències amb "xantatge emocional, pressió i insistència": "Jo no volia allò, estava completament pressionat i mai vaig consentir".

El denunciant ha precisat que ha necessitat fer teràpia i que els presumptes abusos viscuts li han provocat seqüeles, com ara una baixada "en picat" en el rendiment acadèmic quan era més jove, ansietat, falta de concentració o problemes a l'hora de relacionar-se a nivell íntim amb les seves parelles.

Aquest dimecres també han declarat els pares d'una víctima que va explicar els abusos dimarts, durant la primera jornada del judici. Segons han relatat, l'acusat va establir un vincle d'amistat amb ells i, fins i tot, es veien fora de l'àmbit de les classes particulars. Mai van sospitar res, tot i que sí que van percebre alguns canvis de comportament en el seu fill que aleshores van relacionar amb l'adolescència. Els pares han lamentat que precisament aquesta relació entre ells fos un escull més perquè el noi els hi expliqués que el professor havia abusat d'ell: "Un nen no podia entendre que una persones que venia a casa i a qui nosaltres apreciàvem fos qui li estava fent totes aquelles coses".

48 anys de presó

La fiscalia l'acusa d'haver abusat sexualment de cinc joves i demana 43 anys de presó. L'acusació particular, en nom de les víctimes i encapçalada pel lletrat Benet Salellas, vol una condemna de 48 anys. Les acusacions sostenen que el professor es va prevaler de la relació de confiança i de l'admiració que despertava en els alumnes per perpetrar els abusos al soterrani de casa seva, on impartia classes particulars. L'advocat de la defensa, Carles Monguilod, demana l'absolució.

El judici es reprendrà demà a la secció tercera de l'Audiència de Girona amb les pericials i, al final, hi ha prevista la declaració de l'acusat.