El professor de bateria de Quart acusat d'abusar sexualment de 5 alumnes en diferents moments compresos entre el 2009 i el 2020 ha admès haver tingut relacions sexuals amb quatre de les cinc víctimes, assegurant que van ser consentides. L'acusat ha contestat només a les preguntes de la defensa per donar explicacions del que "va passar de veritat". En primer lloc, ha dit que fins ara havia mentit negant les relacions per protegir la seva família i per la vergonya que sentia. Pel que fa a les acusacions de les víctimes, ha manifestat que amb els quatre alumnes que va tenir una relació més enllà de professor i alumne, sempre havien estat consentides per ambdues bandes. "Jo sabia que l'edat de consentiment llavors era a partir dels 13 anys", ha dit, i ha afegit que mai va tenir cap percepció de cap d'ells que el fes pensar que no volien les relacions. En tot cas, ha matisat que amb cap d'ells va haver-hi penetració (una de les víctimes va relatar relacions sexuals completes) i que sempre es va cenyir a tocaments i a masturbacions. Sí que va indicar que s'havia produït una fel·lació amb un d'ells quan aquest tenia 22 anys, que també havia estat consentida. Amb un d'ells, que va assegurar haver patit abusos per part del professor des dels 8 anys, ha indicat que mai va tenir-hi relacions.

La relació que tenia amb els seus alumnes era, segons ha dit, d'amistat i de confiança, i mai va tenir-hi cap discussió.

Abús de poder

Aquesta relació que l'acusat travava amb les víctimes ha estat el punt clau de la prova pericial. Sis psicòlegs i dues metgesses forenses han desgranat les diferents seqüeles psicològiques patides per les víctimes vinculades a les relacions que van tenir amb el professor, que han qualificat d' "asimètriques" i on primava "l'abús de poder" per la seva condició de professor i la gran diferència d'edat amb els alumnes.

Tots els perits han assegurat que les víctimes admiraven o idolatraven el processat, ja que aquest aconseguia ser digne de la seva confiança i ser com una figura de "pare o amic": "els deixava fumar o fer coses que no estaven permeses enlloc més, podien explicar-li coses sense sentir-se jutjats i se sentien protegits", ha manifestat una de les forenses. En aquest caldo de cultiu, els alumnes desenvolupaven una dependència emocional cap al professor i sentien que a canvi de les coses bones (les classes), li havien de donar el que ell volia (abusos) per no deixar de ser especials o per no sentir-se rebutjats. Es prevalia, doncs, d'un xantatge emocional i d'una manipulació que li permetia, segons els pèrits, perpetrar els abusos i obtenir el silenci de les víctimes.

Les acusacions demanen fins a 48 anys de presó per l'acusat. La defensa demana l'absolució.

Durant els informes de les parts, les acusacions han volgut posar l'accent en l'estratègia de l'acusat a l'hora de "sotmetre les víctimes" en relacions en les quals "no podien sortir". La fiscal ha dedicat unes paraules finals d'agraïment a les víctimes, sobretot al primer alumne que va interposar la primera denúncia el 2019. "Gràcies per trencar un silenci que normalment és el refugi dels abusadors", ha manifestat.

L'advocat Benet Salelles, com a representant de l'acusació particular, ha subratllat que "és impossible" que l'acusat no fos conscient que els menors no prestaven consentiment. Encara que l'acusat manifestés que parava de tocar-los quan les víctimes li demanaven, "ja s'havien produït els fets", i que duia a terme una "estratègia de conquesta progressiva, una batalla on la voluntat del menor sempre quedava arraconada". Segons l'advocat, "no hi ha cap prova que demostri que hi va haver consentiment", i retreu a l'acusat el canvi de versió que ha fet al llarg del procediment judicial. En últim lloc, ha posat de manifest que hi ha víctimes que no han volgut denunciar els fets, però que quan surten notícies d'aquest cas "sempre rebo trucades de víctimes, i que cadascuna necessita el seu procés.

Per la seva banda, la defensa, representada per Carles Monguilod, ha assegurat que "no es pot condemnar només tenint en compte la diferència d'edat entre la víctima i l'acusat", i que és necessari que hi hagi proves que corroborin els fets. I en aquest cas, més enllà de les manifestacions de l'acusat, que admeten relacions però amb consentiment, "no n'hi ha cap". També ha posat de manifest que en el moment dels fets, "encara que ara ens sembli malament o no ho compartíssim", l'edat per prestar consentiment legal per tenir relacions sexuals era als 13 anys. Segons Monguilod, no s'ha demostrat que hi hagués un consentiment viciat, i ha instat a respectar la llei i "no forçar la prova perquè pensem que els fets estan malament".