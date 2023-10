Més de 200 persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre a la plaça del Vi de Girona per rebutjar els atacs d'Israel a Gaza i per a mostrar el seu suport al poble palestí. Els convocants han llegit un manifest denunciant "el règim d'ocupació, d'apartheid i colonialisme que l'Estat d'Israel aplica a la població palestina des de fa 75 anys". Al final de l'acte, els concentrats han cridat lemes com «Israel assassí del poble palestí», «Boicot Israel», i «Palestina avançarà des del riu fins al mar».