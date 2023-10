L'aeroport de Girona-Costa Brava (Selva) ha superat els 1,3 milions de passatgers des de principis d'any, una xifra que suposa un augment del 17,7% respecte al mateix període del 2022. A més, aquest setembre han passat pel de Girona 265.186 viatgers, un 37,4% dels que hi van passar l'any passat. Aquest mateix mes també ha crescut el nombre de vols operats un 16,8% amb 2.558, tot i que han disminuït els globals fins avui amb un 0,8% menys de connexions des de principis d'any que el 2022 (16.659).

Tot i el creixement experimentat els darrers mesos, les xifres de passatgers de l’aeroport de Girona continuen molt per sota les d’abans de la pandèmia. Els 1,3 milions de tancament de setembre estan encara un 19,2% per sota les dades del mateix període de 2019. El conjunt d’aeroports d’Aena ja han recuperat les dades de passatgers de fa tres anys. Girona, Granada, Múrcia, Jerez, Almería, Logronyo i Pamplona són alguns dels aeroports mitjans on més ha costat recuperar el volum de trànsit aeri.

El de Girona ha estat el segon aeroport de la xarxa d'Aena a Catalunya pel que més viatgers i més avions han passat aquest setembre. L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha registrat 4,6 milions de passatgers i 28.455 vols; el de Reus, 165.815 viatgers i 2.221 operacions; i el de Sabadell, 535 passatgers i 4.072 connexions aèries.