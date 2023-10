El grup municipal del PSC ha lamentat «la mala praxi» de pagar a empreses sense contracte en vigor o sense assignació pressupostària. Aquest mecanisme es coneix com a reconeixement extrajudicial de crèdit i sol produir-se quan acaba un contracte i encara no s’ha signat cap contracte per al servei a una nova empresa, ja sigui perquè el concurs va quedar desert, perquè la licitació s’ha judicialitzat o perquè la burocràcia ha alentit els passos previs. Com que el servei continua, es van pagant les factures per cada acció.

Durant el darrer ple municipal, celebrat aquest dilluns, es van aprovar diversos reconeixements extrajudicials de crèdit es va obrir un debat sobre els diversos reconeixements extrajudicials de crèdit de l’Ajuntament de Girona corresponents al cost del manteniment de la jardineria i l’arbrat dels carrers, els parcs i zones verdes que presta l’empresa Brot Serveis Integrals de Jardineria S.L.; el cost dels serveis de neteja viària, recollida i tractament de residus i deixalleries per part de Serveis Municipals de Neteja de Girona, S.A.; el pagament de factures pendents pels serveis postals de Telègrafs, S.A. i el cost de la prestació dels serveis de producció, realització, edició i emissió de programes de la programació bàsica de l'emissora municipal de ràdio. «Avui ens tornen a portar un altre reconeixement extrajudicial de crèdit per la prestació dels serveis de manteniment de parcs i jardins» va remarcar la regidora de PSC - Girona Pel Canvi, Carla Aguilera. «Ens veiem obligats a recordar-los que aquestes dinàmiques i aquest model de gestió és totalment contraproduent pel correcte funcionament dels serveis municipals. I saben que ens tenen al costat per treballar en les modificacions que calguin per revertir aquesta situació», va afegir la regidora. "Un abús" Els reconeixements extrajudicials de crèdit són un instrument de les administracions per pagar serveis i productes que no tenen un contracte en vigor o una assignació pressupostària. En els darrers anys, l'Ajuntament de Girona "ha fet un abús d'aquesta figura", segons els socialistes. «Tornem a dir que utilitzar reconeixements extrajudicials de crèdit és una mala praxi i en aquest govern municipal és una pràctica habitual. Aquest tipus de gestions fomenten la mala qualitat, la manca de control econòmic i financer i la poca seguretat jurídica del Consistori», exposa la regidora Bea Esporrín. "Greus problemes" Segons la regidora del grup municipal PSC- Girona pel Canvi «optar tan sovint per aquest tipus de mecanismes és un reflex de la mala gestió del govern. Si no hi ha contracte, es perd el control i això pot generar greus problemes com el que es produeix ara». El grup PSC - Girona fa temps que adverteix al ple que l’Ajuntament està subjecte a "un model de gestió inoperatiu i ha insistit que caldria un canvi per millorar la transparència, la qualitat, l’agilitat i l’eficiència de l’administració municipal."