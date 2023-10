Veïns de l’Aurora lamenten que encara no s’ha aturat el pagament de quotes

Nova queixa de veïns dels pisos de l’Aurora, al barri de Pont Major de Girona. De nou, per lamentar el mal estat de l’edifici, que fa temps que s’ha de rehabilitar, però també perquè l’Ajuntament de Girona encara no ha aturat el pagament de quotes que han de pagar els veïns perquè es puguin portar a terme les obres que encara no s’han licitat. Són unes quotes «desorbitades», segons els veïns i per això l’Ajuntament es va comprometre a l’estiu a parlar amb cada veí per tractar el tema.

Una de les veïnes, Estrella Amador, detalla que «l’Ajuntament no pot aturar el pagament perquè si s’aturen ens cobrarien un recàrrec del 20% en les quotes». Cada propietari ha de pagar per pis 7.000 euros perquè es faci aquesta reforma, tot i que n’hi ha alguns que tenen més d’un pis. Segons explica també Amador «l’Ajuntament diu que només la part dels passadissos que estan apuntalats té aluminosi». És a dir, que el material que aguanta el pes de l’estructura no té prou força degut a l’envelliment. Tot i així, la veïna assegura que dilluns un constructor «contractat» per ella va anar a veure el bloc i li va dir que «és tot l’edifici que té aluminosi». Girona atura temporalment les quotes a pagar per les obres dels pisos de l’Aurora És en aquest sentit que Amador creu que el consistori «menteix», i ja n’està cansada d’anar rere aquest tema, que s’arrossega «des del 2017». I és que «han fet algunes reunions i a mi no m’han dit res», detalla. Tanmateix, la voluntat de l’Ajuntament es tractar cas per cas per conèixer la situació de cada veí, i a Amador l’han convocat «per la setmana del 23 d’octubre». De fet, en el ple municipal de dilluns la regidora Cristina Andreu es va encarar amb el regidor del PSC Maxi Fuentes quan aquest li va preguntar pels pisos de l’Aurora. «Parla de dos casos i nosaltres hem mirat tots els casos», va dir Andreu, que va afegir que hi ha certs temes burocràtics «que no ens traiem de la sobre» per començar les reformes.