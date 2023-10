L’Ajuntament de Girona es personarà com a acusació popular en el cas d’un home amb actituds violentes que, de manera reincident, ha atacat a veïns i veïnes de l’Eixample i que ha ocasionat destrosses a vehicles o al mobiliari públic. De la mateixa manera, l'alcalde, Lluc Salellas i Vilar, ha entrat un ofici a la Fiscalia perquè n'estudiï el cas.

En les darreres setmanes, la Policia Municipal de Girona ha detingut en dues ocasions aquesta persona però ha estat posada en llibertat posteriorment. El Grup d'Investigació i Seguretat de la Policia ha emès un informe que també s'ha fet arribar a la Fiscalia.

Ara, l’alcalde de la ciutat, Lluc Salellas i Vilar, ha entrat una petició a la Fiscalia per tal que les institucions judicials actuïn sobre aquest cas particular de manera definitiva. Salellas ha remarcat que “garantir la seguretat de les veïnes i veïns és una prioritat del govern de Girona” i que per això actua de manera proactiva en el cas d’aquesta persona reincident.

A partir d’ara, és la Fiscalia qui haurà d’avaluar quin camí segueix el tràmit i quin tipus d’actuació judicial s’ha d’aplicar.