La teràpia de dibuixar pobles i ciutats

T’imagines anar per diferents ciutats i pobles de tota la província i, fins i tot, més enllà, a qualsevol racó del món, dibuixant tot allò que et crida l’atenció? Això és el que fan els Urbans Sketchers que, aquest dissabte, es van reunir a Girona per plasmar a les seves llibretes els diferents indrets.

Passejant per la ciutat podies veure a diferents persones repartides pel carrer fent dibuixos. Es tracta d’una iniciativa que a Girona va néixer en el 2013 i que aquest dissabte va celebrar el seu desè aniversari. Tot va començar quan Vicente Huedo va portar als alumnes de l’Escola Municipal d’Art de Girona a pintar a fora de l’aula. Llavors van descobrir que aquesta activitat es deia Urban Sketchers i van decidir portar-la a terme a la ciutat. «Nosaltres convoquem una trobada i la gent que vol venir ve. Tothom dibuixa allò que vol i podem aprendre els uns dels altres», explica Toni Xifre, una de les organitzadores de la jornada.

«És un moviment mundial, pots fer la volta al món de grup en grup d’Sketcher», explica Rosa Haba, una altra de les organitzadores. Hi ha diferents grups d’Urban Sketchers per tot el món i, segons Haba, les trobades internacionals són «bastant impressionants de veure per l’alt nivell que hi ha, ve gent de diferents continents. Pots anar voltant per tot arreu amb la teva llibreta». De fet, Haba posa d’exemple com l’Urban Sketchers pot connectar a les persones, ja que relata que va conèixer a una amiga seva que és de Madrid a Porto. A nivell català també hi ha diferents grups repartits per tot el territori, a part de Girona, com a Vic, Barcelona, Terrassa, entre d’altres, i van organitzant diferents trobades. Xifre explica que en el seu cas, el grup va cada setmana a diferents pobles de la província, «ja en portem 140 de dibuixats». Les organitzadores també asseguren que és una activitat oberta a totes les edats. Haba indica que el perfil normalment sol ser el d’un jubilat però Xifre afegeix que en altres llocs, com a Barcelona, sí que hi ha més joves, però que no surten del nucli de la ciutat, mentre que ells van voltant per tot arreu.

«A part d’artístic és terapèutic, mentre estàs dibuixant no t’adones de res», declara Xifre. Haba també afegeix que és una activitat presencial que et permet sortir de casa i «et reuneixes amb gent que té la mateixa afició que tu». «El més maco és que de seguida pots connectar amb la gent, vagis on vagis, perquè tens un denominador comú, que és el dibuix», assegura Haba. A més, les organitzadores volen deixar clar que es tracta d’una activitat gratuïta i que permet molta llibertat, ja que cadascú tria el lloc de la ciutat que vol, la tècnica, l’estil i el material que utilitzarà. Àngels Prat també afegeix que es tracta d’un grup obert: «no hi ha carnet ni quotes ni res. Tothom qui vulgui pot venir, només cal buscar la informació a internet». Una afirmació sostinguda per Xifre i Haba que asseguren que l’únic que es necessita són ganes de fer-ho i que la pràctica ajuda molt.

Aprofitant que aquest dissabte va ser el desè aniversari de les trobades a Girona, des de l’organització van regalar llibretes Moleskine i retoladors Tombow, a més de fer un segell commemoratiu.