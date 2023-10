La gasolinera del Mas Xirgu tanca aquest dimarts i pagarà tot el deute a l'Ajuntament

La gasolinera del polígon Mas Xirgu tancarà aquest dimarts i s’ha compromès a pagar el deute pendent amb l’Ajuntament de Girona, més de 230.000 euros, ben aviat. La benzinera ja hauria d’haver cessat l’activitat a meitats d’aquest any (15 de juny), però no ho va fer.

En les darreres setmanes però, hi ha hagut diferents moviments des de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament que han provocat que finalment, l’empresa anunciés que l’estació de servei deixarà de funcionar el darrer dia d’aquest mes. L’últim dia d’obertura serà dimarts.

Poc després d’abaixar la persiana ja començarien a desmantellar les instal·lacions per tal que el solar reverteixi a mans municipals i passi al patrimoni públic del sòl que té el consistori, tal com va explicar la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis.

Supervisió i aixecament d’acta

Des de l’àrea de Promoció Econòmica s’ha estat fent el seguiment de tot el procés per aconseguir la finalització de l’activitat. Es va constar in situ que la benzinera continuava en funcionament i la policia Municipal va aixecar acta després de fer una inspecció a les instal·lacions. Des de l’Ajuntament es van continuar fent les gestions de supervisió i contacte amb l’empresa per procedir al seu tancament.

Aquesta gasolinera de Cepsa teia un contracte amb una durada de trenta anys amb inici al 16 de juny de 1993 i finalització el 15 de juny del 2023. L’empresa fa tres anys que no paga el cànon a l’Ajuntament per l’explotació del servei. Per aquesta gasolinera el deute és de 154.660 euros. També passa el mateix amb la del Pont Major que també està en concessió i en sòl públic. D’aquesta, el deute és de 76.061 euros.

Gemma Geis ha explicat que el departament de Gestió de serveis i Sistemes de Cepsa s’ha compromès al tancament de la gasolinera del Mas Xirgu i que tenen la voluntat de pagar tot el deute pendent. El nou equip de govern estudiarà quin ús se li dona. Guanyem, JxCat i ERC estan analitzant diferents opcions, entre les quals hi ha fer-hi un equipament municipal o bé destinar-lo a habitatges públics.