La despesa farmacèutica al Trueta s’estabilitza després de la Covid

Durant els anys de la pandèmia, es va accentuar l’increment de la despesa farmacèutica. Aquest canvi de tendència responia a dos motius: el preu dels medicaments per a pacients amb coronavirus i a desproveïments de productes farmacèutics. Segons dades de l’anuari de l’Institut Català de la Salut (ICS) Girona, pel que fa a la despesa per pacient, durant el 2021 es van destinar 257,19 euros de medicaments per cada pacient. Es tractava de 37,83 euros més que el 2020 i 82,09 euros més que el 2019, quan encara no hi havia la pandèmia.

De fet, el cost mitjà de medicaments per cada dia era de 34,32 euros el 2019 i el 2021 es va enfilar fins als 45,41euros. Per tant, la covid-19 va encarir de forma considerable l’estada dels pacients a l’hospital. En canvi, segons dades de l’anuari de l’ICS de l’any passat, es va retornar a la normalitat d’abans de la pandèmia en la majoria d’activitat assistencial, inclosa la de farmàcia. I és que el cost mitjà de medicaments per cada dia va baixar dels 45,41 euros als 40; mentre que pel que fa la despesa per pacient, es van destinar 225,6 euros. Tot i la millora i l’estabilització, les dades encara se situen lluny de les del 2019. Malgrat tot, la despesa intrahospitalària de medicaments del 2022 va ser de 5.106.930 euros amb una disminució respecte a l’any 2021 de -7,1 %. Aquesta disminució es deu principalment a la reducció de l’impacte de la covid-19. Segons el grau de complexitat i multidisciplinarietat de l’atenció sanitària i el seguiment de l’evolució de l’estat de salut dels pacients, cal diferenciar els medicaments amb recepta mèdica que es dispensen a les oficines de farmàcia dels medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA). Els grups de tractament amb major impacte són immunosupressors, antiretrovirals VIH, resta de medicaments, hormona de creixement i els tractaments d’alta complexitat que representen el 80% de la facturació de la MHDA. Els objectius estratègics del Trueta en l’àmbit de la farmàcia són fomentar l’ús racional, segur i adequat dels medicaments i dels productes sanitaris; promoure la qualitat, l’equitat d’accés i la gestió eficient de la prestació farmacèutica i millorar els resultats de salut de la població. Increment de l’activitat Durant l’any 2022 s’ha continuat amb l’increment important de l’activitat en totes les àrees del servei. Les activitats més destacades que es duen a terme són: la consolidació i impuls de l’aliança estratègica entre els serveis de farmàcia de les dues institucions (Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i el Parc Hospitalari Martí i Julià); la realització del segon seguiment de la certificació de la norma ISO 9001:2015; la implementació del monitoratge farmacocinètic d’alguns fàrmacs; la implantació de la farmacogenètica en l’àrea de salut mental; la participació dels farmacèutics en equips multidisciplinars i la conciliació de la medicació a l’ingrés i a l’alta. Fàrmacs amb més despesa Els fàrmacs que van generar més facturació l’any passat van ser els immunosupressors, amb un total de 5,6 milions d’euros. Seguidament, hi ha els antiretrovirals VIH, amb una facturació de 2,4 milions. Finalment, també van generar despesa elevada l’hormona de creixement i els tractaments d’alta complexitat, entre d’altres. Per altra banda, mentre que en les unitats d’hospitalització i serveis generals hi va haver una davallada de despesa del 9,3%, en el cas d’urgències, consultes externes i atenció primària hi va haver un increment. Aquest augment de despesa es va accentuar en l’atenció primària, ja que el consum l’any passat va ser un 24,3% superior respecte al 2021. En definitiva, tal com exposa l’anuari del Trueta, l’any passat es «va passar pàgina» a la covid-19, tot i que la despesa farmacèutica encara despunta tenint en compte el desproveïment de medicaments global.