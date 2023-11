Algunes estacions d'esquí gironines han fet públiques avui imatges de les seves instal·lacions ben emblanquinades.

La baixada de temperatures i la precipitació de les últimes hores ha permès veure aquests paisatges en la seva versió més hivernal.

Tant ahir com avui els termòmetres van caure a nivells sota zero i per exemple avui hi ha hagut una mínima de 6,8 graus negatius a Ulldeter o de 6,5 sota zero a Núria.

Precisament les estacions de Vallter 2000 i la de Vall de Núria ha publicat a través dels seus comptes a les xarxes socials aquesta emblanquinada ja més pròpia de l'hivern.

❄️ Heu vist com ha quedat #ValldeNúria després de la nevada d'ahir? 😍 pic.twitter.com/AmO5rqgMZG — Vall de Núria (@ValldeNuria) 7 de noviembre de 2023

Uns paisatges que pels amants de la neu ja comencen a ser molt llaminers de cara a la nova temporada d'esquí.