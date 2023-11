"La mare de tots els ous és que fa més de vint anys els socialistes van aprovar un Pla General on aquesta parcel·la es qualificava com a zona d'equipaments i no com a zona verda". D'aquesta manera, l'alcalde, Lluc Salellas, ha explicat la situació actual del solar de Montilivi, que era municipal, i on s'ha previst que la Diputació hi aixequi un edifici d'usos administratius després d'una permuta que permet que l'Ajuntament passi a ser titular de l'edifici de l'antiga UNED.

Salellas, durant el ple municipal, ha recordat que la permuta es va aprovar durannt el mes de març i que el nou govern ha intentat aconseguir millores. Al final, s'hi incorporarà un parc infantil a prop i una part del futur edifici provincial tindrà usos veïnals. Al ple hi ha ha anat un grup de veïns de Montilivi per fer palès la seva petició per tal que tots els actors, aprofundeixin en la cerca d’"un solar alternatiu i més adequat per l’equipament de servei supramunicipal que projecta de la Diputació." "Volem arbres, no més edificis" o "Girona, més verda i més blava" són els lemes que es podien llegir als cartells, que han exhibit en el moment en què la socialista Sílvia Paneque preguntava sobre l'acord. Girona accepta l’edifici al solar de Montilivi, que tindrà part d’ús veïnal i un aparcament La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha demanat més temps per buscar alternatives al solar de Montilivi. Paneque ha lamentat que el govern segueixi endavant amb la decisió de la permuta amb la Diputació. La representant socialista ha recordat que tot va començar malament, aprovant-se per Junta de Govern, sense informar als veïns ni a l'oposició i que tant el PSC com Guanyem, aleshores a l'oposició, estaven d'acord que no era el lloc "indicat". Ha lamentat que hores d'ara, el PSC no ha tingut accés a la valoració econòmica de les dues parcel·les que intercanvien la titularitat, ni han tingut accés a l'expedient, ni al document que incorpora millores a l'acord d'intercanvi ni si hi ha un informe de les alternatives estudiades ni perquè haurien estat descartades. Sobre això, l'alcalde ha dit que avui mateix ha donat tota la informació als veïns i que demà mateix, si cal, la pot fer arribar als socialistes.