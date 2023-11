L’Ajuntament de Girona ha hagut de renunciar a una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per la construcció d’un mur antiinundacions al riu Ter entre el pont de la Barca i el pont de França, als barris de Sant Ponç i Fontajau. La construcció va costar 404.714 euros i l’Ajuntament va anunciar a inicis de l’any 2022 que es disposaria d’un ajut de l’ACA de 229.147 euros per finançar el projecte.

En un decret d’alcaldia recent, l’Ajuntament ha renunciat ara aquesta subvenció per una paret de quatre metres d’alçada, dos dels quals soterrats, i 116 metres d’allargada. Ha de servir per evitar que tota la zona comercial i alguns habitatges propers es puguin veure afectats per una eventual crescuda del riu. Va valer també a un promotor per poder iniciar els tràmits per intentar obrir una sala de concerts i discoteca en una nau al costat d’un supermercat.

La regidora del PSC, Sílvia Paneque, va preguntar durant el ple d’ahir, perquè s’havia renunciat a aquesta subvenció. La regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, va explicar que en iniciar-se el projecte, des de l’Ajuntament es va estar parlant amb l’ACA però que es va constatar que caldrien una «sèrie d’estudis previs que no s’havien previst» i que la mateixa Agència els hi va dir que el mur, finalment, no podia formar part de la convocatòria de subvencions perquè «no responia al projecte que calia presentar».