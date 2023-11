La plaça del Foc de l'Espai Gironès acollirà aquest divendres la tradicional encesa de llums de Nadal amb motiu de la posada en marxa de la temporada nadalenca al centre comercial. L'acte començarà a les 18 hores amb l'encesa de llums que decoraran les instal·lacions de l'establiment, amb un gran arbre de Nadal que protagonitzarà l'encesa. L'espai Gironès aposta, un any més, per una decoració amb lluminària LED, amb l'objectiu de fer front a l'estalvi energètic i minimitzar al màxim la despesa econòmica. Ho fa, però, conservant l'essència de les festes de Nadal i la dinamització dins del centre comercial.

Com també ja és tradició en els últims anys, un cop encesos els llums nadalencs hi haurà l'actuació musical del grup català Swing Engine Street Quartet, que oferiran cançons nadalenques, versions pròpies i versions clàssiques, amb un segell personal molt atractiu. El grup està format per veu, trompeta, violí-banjo, bateria 'washboard' i contrabaix i ofereix un repertori molt complet. L'acte, que és gratuït i obert a tothom.