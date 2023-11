El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Gironès-Salt ha atès al llarg d’aquest any 2023 un total de 219 dones. Es tracta d'una xifra lleugerament superior a la de tot l'any passat (8%) quan es van atendre 203 dones. D'aquestes, la majoria (121) han rebut atenció i orientacions jurídiques amb 140 intervencions i la resta, 98, assessorament psicològic amb un total de 158 intervencions. D'altra banda, en el que portem d'any els serveis bàsics d'atenció social també han atès d'urgència set dones i els seus vuit fills víctimes de violència masclista. L'any passat es va atendre 11 dones i 14 menors en aquestes circumstàncies.

En aquests casos, se'ls acostuma a buscar un allotjament d'urgència per garantir la seva seguretat. En els casos més complexos i en què els professionals observen que caldrà una intervenció especialitzada i més continuada en el temps es fa trasllat al Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) del Gironès, també a Salt i que gestiona la Generalitat.

A més, el servei continua assessorant i donant suport a professionals dels diferents serveis municipals amb una seixantena de supervisions, ha organitzat una vintena d'accions grupals i tallers per a dones, ha realitzat 35 entrevistes d’acollida i ha portat a terme una cinquantena d’accions comunitàries, sobretot a través de les taules comunitàries, els 21 tallers a centres educatius al municipi, i la participació de 417 alumnes i de les xarxes socials.

El servei del SIAD de Salt és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de Salt i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l'equip està format per dues psicòlogues, una jurista i una educadora social, als quals encara cal afegir-hi una psicòloga més responsable del Servei d'Atenció Integral del mateix consorci que també fa de suport quan convé.

Pel que fa al desplegament de línies d’acció per a la prevenció, visualització i compromís de la ciutadania envers la violència masclista, el SIAD Gironès-Salt organitza cada any la instal·lació i gestió del Punt Lila durant la Festa Major. I enguany, juntament amb l’Ajuntament de Salt, ha presentat el Protocol contra les violències sexistes i lgtbifòbiques en l'espai públic i en l'oci nocturn de Salt.

El 25-N

La Taula tècnica de Dones de Salt, encapçalada per l’Ajuntament i el SIAD Consorci Gironès-Salt i amb la presència d’entitats i altres àrees de l'ajuntament, organitzen un any més un conjunt d'actes i accions en commemoració del Dia Internacional per a l'eliminació de la Violència vers les Dones. Entre ells, una exposició 'Les 1.000 cares del masclisme encobert' al Centre de Recursos per a la Gent Gran, un conjunt d’activitats per a infants sobre perspectiva de gènere a càrrec del projecte 'Juguem?,' una performance a càrrec dels alumnes de l'ERAM i la lectura del relats que s'hauran extret de les diferents bústies que sota el títol 'DONA’T VEU?' s'han instal·lat aquests dies a diferents espais municipals per tal que, de forma anònima, es recollissin relats sobre testimonis, reflexions o valoracions personals a l’entorn de la violència masclista.