Els dos suposats autors materials del crim de la supervisora del servei de diàlisi de la Clínica Girona durant un assalt a casa seva el 25 de setembre del 2020 s'enfronten a 31 anys de presó cadascun. El fiscal els acusa d'assassinat agreujat, robatori amb violència i detenció il·legal. Després de dos mesos d'investigació, els Mossos van desplegar un operatiu el 30 de novembre que es va saldar amb la detenció de quatre sospitosos. Hi havia, també, una companya de feina de la víctima i el seu marit que, segons la investigació, havien estat els "autors intel·lectuals" del robatori. El matrimoni afronta 10 anys i 10 mesos de presó cadascun per robatori i detenció il·legal. L'Audiència va concloure que no se'ls podia acusar d'assassinat.

L'escrit d'acusació del fiscal Víctor Pillado recull que, al llarg del mes d'agost del 2020, el matrimoni i un dels suposats autors materials van "decidir perpetrar un assalt violent" a casa de la infermera, que també tenia un despatx professional de podologia al número 23 de la carretera Barcelona de la ciutat. Segons l'acusació, tenien "informació rellevant" que indicava que la víctima tenia "un cabal econòmic important" en caixes fortes a casa. La investigació apuntava que va ser la dona, que era companya de feina de la víctima, qui va aportar aquesta informació.

Tots tres van traçar el pla i van contactar amb una quarta persona, un home que tenia antecedents per un delicte de robatori violent. El fiscal exposa que tots els processats es van posar d'acord per cometre el robatori, "assumint" que haurien d'utilitzar "força física" per aconseguir els diners de les caixes fortes.

Seguint aquest pla, el fiscal sosté que van aconseguir una targeta de telefonia i la van fer servir per concertar una cita mèdica amb la víctima utilitzant una identitat falsa. La porta d'entrada era que aquest fals pacient "venia recomanat" per la seva companya de feina i ara acusada: "Per tant, la víctima li obriria la porta sense temor i sense cap sospita". La trobada la van fixar per a les 18.30 hores del 25 de setembre del 2020.

Els dies previs, relata l'escrit d'acusació, el matrimoni i un dels processats van fer "tasques de vigilància" al voltant de casa de la víctima. A més, el fiscal indica que sabien "perfectament" els horaris i costums de la víctima i comptaven amb informació "personal i íntima" que l'acusada havia aconseguit "amb la relació de confiança que mantenien des de feia anys i pel fet de treballar amb ella al centre de diàlisi de la Clínica Girona".

Dos autors materials

Els sospitosos van acordar que dos dels acusats "executarien materialment" el robatori, mentre que el marit de la companya de feina s'encarregaria de portar-los amb cotxe fins al lloc dels fets, s'esperaria i, després, se'ls emportaria lluny de Girona. "L'acusada estaria en tot moment informada de l'execució de l'assalt sense intervenir-hi personalment", afegeix el fiscal.

Així, cap a les sis de la tarda del 25 de setembre, la parella de la companya de feina va recollir amb cotxe els dos presumptes autors materials i els va acostar a casa de la víctima. "Un cop allà, i executant el pla prèviament concebut entre els quatre, dos dels acusats es van encarregar d'accedir a l'immoble", descriu el fiscal que assenyala que duien cinta americana i brides de plàstic. El conductor es va esperar a fora, a punt per "executar la fugida" i "informant" la seva dona del que anava passant.

Els dos homes van entrar a l'edifici cap a les 18.25 hores. La víctima va obrir pensant que era el pacient que havia concertat una visita: "Un cop oberta la porta, un dels dos acusats li va propinar un cop de puny a la cara que la va llançar a terra. Acte seguit, entre els dos, i fent ús de la cinta americana i d'altres objectes i roba que hi havia dins la casa, la van immobilitzar lligant-la de mans i peus, i la van transportar arrossegant-la per terra fins a l'habitació despatx on hi havia una de les dues caixes fortes".

Segons l'escrit de conclusions provisionals, la infermera no va accedir a obrir les caixes fortes. "Els acusats, per evitar que els enxampessin, i tenint en compte que van actuar a cara descoberta", van "exercir pressió" a la zona del coll de la víctima, que va morir per asfíxia mecànica per estrangulament. El fiscal indica que els dos homes van actuar amb la intenció d'acabar amb la vida de la víctima o sent "plenament conscients" que la dona no es podia defensar: "Estava immobilitzada a terra i es va produir un atac per part de dues persones contra una de complexió prima". La dona tenia 67 anys.

Els lladres es van endur tres anells de la víctima i van abandonar l'edifici cap a les 19.03 hores. Pillado sosté que van fugir a bord del cotxe on els esperava l'altre processat.

Després de dos mesos d'investigació, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona va desplegar un operatiu el 30 de novembre del 2020 que es va saldar amb la detenció dels quatre sospitosos per la seva presumpta vinculació amb el crim de la infermera. Els dos suposats autors materials estan en presó preventiva.

El matrimoni ha sortit en llibertat provisional al llarg de la instrucció. L'Audiència de Girona, estimant un recurs de l'advocat de la defensa Sergio Noguero, va resoldre que no els poden jutjar per assassinat perquè cap dels dos "va ser present" al pis. El tribunal va concloure que no hi ha indicis suficients que avalin que la mort de la infermera "estigués preordenada en un pla conjunt".

31 anys de presó

El fiscal acusa els dos presumptes autors materials d'un delicte d'assassinat agreujant, un delicte de robatori amb violència i un delicte de detenció il·legal. Sol·licita 31 anys de presó per a cadascun. Als considerats per la investigació "autors intel·lectuals" de l'assalt, els acusa de robatori amb violència i detenció il·legal. Afronten, cadascun, una petició de 10 anys i 10 mesos de presó.

L'escrit exposa que la víctima tenia tres germans i una dona "a qui tractava com a una filla" perquè hi havia conviscut en règim d'acollida. El fiscal vol que els quatre processats els indemnitzin amb 110.000 euros pel dany moral infringit.

El cas, que s'ha tramitat per la via del jurat popular, arribarà a judici a l'Audiència de Girona.