L’Ajuntament de Girona ha finalitzat les obres d’ampliació de la vorera del carrer de les Enderrocades, al barri de Carme-Vista Alegre, aquesta setmana. L’actuació ha tingut com a objectiu millorar l’accessibilitat i la seguretat de l’indret per a les persones vianants. Es tracta d’una petició realitzada pels veïns i veïnes en el marc dels pressupostos participatius dels anys 2018 i 2019.

“El projecte executat és una bona mostra de la voluntat municipal de treballar per tal de fer més accessible l’espai públic. En el cas del carrer de les Enderrocades i en el marc dels pressupostos participatius, l’ampliació de la vorera del costat nord i l’execució dels passos elevats en les cruïlles faciliten que les persones vianants disposin de més espai i que aquest sigui més accessible. En la mesura que el pressupost i els procediments de contractació ho facin possible, la pretensió de la regidoria i del govern és donar continuïtat a aquest tipus d’actuacions en tots els barris”, ha afirmat el regidor d’Urbanisme de Proximitat de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí Arderiu.

L’actuació ha consistit en ampliar una de les voreres del carrer de les Enderrocades, la situada més al nord, que ha passat de tenir una amplada de 0,75 m a 1,80 m. Per contra, ha disminuït la calçada i aquesta ara té una amplada aproximada de 3,20 m. A més, ara no es permet ni l'estacionament ni la parada de cap vehicle al llarg del carrer.

També s’ha creat un pas per a persones vianants elevat, que ajuda a reduir la velocitat dels vehicles que usen aquesta via com a sortida del barri per anar cap a Cassà de la Selva o Sant Feliu de Guíxols.

Les obres han anat a càrrec de l’empresa Acota Girona Construccions SL i han tingut un cost de 57.317,45 euros (IVA inclòs).