L’Ajuntament de Salt va aprovar, en un ple extraordinari celebrat aquest dijous al vespre, el pressupost per l’any 2024. Ho va fer amb el vot a favor de l’equip de govern (ERC i Junts) i d’IPS-CUP, que el principi de mandat ja va acordar amb el govern donar suport a les propostes més importants del municipi. Mentrestant, PSC i Vox van votar en contra.

El pressupost per 2024 és de 36,2 milions d’euros, el que significa un increment del 9,5% respecte a l’any anterior. El tinent d’alcaldia, Toni Vidal, va dir que és «una xifra rècord pel municipi». A més, si es fa una mirada encara més enrere i es va fins al 2016, l’augment és encara més significatiu, del 48%. Per altra banda, es preveu una inversió d’1,9 milions d’euros, entre les quals destaquen iniciar les obres de la pista polivalent de la zona esportiva del Pla, amb una partida de 600.000 euros, o les millores a la sala La Mirona, que pugen a 300.000 euros.

Per un costat, la portaveu d’IPS-CUP, Cristina Sibina, va destacar que el pressupost no «defineix plenament la formació», però sí que s’havia pogut «treballar» per «començar a avançar». Per això, van fer un «vot de confiança» que «no és gratuït» i del qual en faran un «seguiment exhaustiu». Per la seva banda, el portaveu socialista, Joan Martín va afirmar que és «bo» que el pressupost hagi augmentat. Tot i així, creu que és «continuista, sense un projecte polític i sense ambició». Martín també va lamentar la pèrdua de subvencions per part de l'equip de govern i també que moltes de les inversions ja s'havien presentat altres anys, per la qual cosa «el govern no compleix».