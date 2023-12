L’Ajuntament de Girona ha desestimat el recurs que va posar el PSC a la comissió informativa de les ordenances fiscals que es va fer el passat mes d’octubre. L’informe jurídic de secretaria, que segons els socialistes podia donar a entendre que les ordenances no eren vàlides, tenia «molta jurisprudència» (diferents interpretacions), segons el tinent d’alcaldia i president de la comissió informativa, Sergi Font. El regidor apunta que va revisar l’informe amb el secretari i assenyala que, en cap moment, «recomana» anul·lar les ordenances fiscals, tal com havia indicat el PSC.

Per això, a finals de la setmana passada, Font va sol·licitar un informe al servei de gestió tributària. L’informe del cap del servei conclou que l’informe de secretaria és «favorable» i que «no influeix a l’hora de prendre una decisió». Al mateix temps, exposa que «el punt de les ordenances s’ha fet de forma correcta» i «recomana» desestimar el recurs del PSC, cosa que l’Ajuntament va fer ahir.

A principi d’aquesta setmana, els socialistes van explicar que havien presentat un recurs a la comissió informativa en considerar que no tenia validesa perquè no hi havia l’informe de secretaria ni l’estudi de costos. De fet, segons la formació encapçalada per Sílvia Paneque, els serveis jurídics també suggerien que s’estimés el recurs del PSC perquè consideraven que s’havia vulnerat el dret a la participació política i a la falta d’informació.

Font detalla que estan «molt tranquils» amb el fet que les ordenances s’acabin impugnant al contenciós. També confirma que el PSC ha posat dos recursos més que «s’estan estudiant», un del ple de les ordenances i un altre de la modificació pressupostària per l’increment del preu del gas. «Ara és moment de continuar amb la feina», explica Font i afegeix que «la ciutat necessita uns pressupostos nous». Es presentaran dilluns i es portaran a ple extraordinari el 18 de desembre.