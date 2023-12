Girona no tindrà, finalment, pista de gel, a Fira de Girona. Ho ha decidit la Fundació Fira de Girona en una reunió celebrada aquest matí, tal com ha avançat Diari de Girona, com a mesura de "responsabilitat" per fer front a la sequera que està patint el país i a l’activació futura del pla d’emergència. Una decisió adoptada com a "mesura socialment responsable i necessària, per compromís i exemplaritat", han indicat fons de Fira de Girona.

La instal·lació havia d'obrir el 23 de desembre i havia d'estar oberta fins al 7 de gener. Inicialment, la idea era obrir la pista de gel més prima per adaptar-se a la sequera i reduir un 40% l'ús d'aigua en dos anys després que l'any anterior també s'haguessin aplicat mesures. Dels 80.000 litres que es feien servir en situació de normalitat, aquest Nadal es calculava que la xifra s'aconseguiria abaixar fins als 48.000. El gruix de la làmina de gel s'havia de reduir un centímetre més aquest 2023, sumant-se als tres que de l'any passat i es garantia que l'aigua "en cap cas es malbarataria", perquè quan la pista tanqués es retornava a la xarxa. Veient quin és l’escenari present i el futur a curt termini en relació a la sequera, la Fundació Fira de Girona ha conclòs que "en un moment com aquest s’ha de ser prudent i previsor per encarar el que ha de venir i, d’aquesta manera, la Pista de Gel ha quedat definitivament suspesa perquè es considera que la situació actual és greu". Així s'adaptaran les pistes de gel gironines a la sequera Un decret poc clar De fet, el decret de preemergència per sequera no regula si es poden instal·lar o no pistes de gel. La Generalitat ho deixa en mans dels ajuntaments perquè són usos que corresponen al subministrament municipal i, en conseqüència, pertoca als consistoris decidir o no la necessitat d’instal·lar-les. Ara bé, el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, sí que va lamentar obertament que s’instal·lin pistes de gel en la situació actual. Mascort va assegurar que no és de rebut que els ajuntaments argumentin que les pistes de gel gastin menys que anys enrere i va insistir que no se n’haurien d’instal·lar «per responsabilitat i pedagogia». Reaccions del govern L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, en una piulada a la xarxa social X ha assegurat que anul·lar la pista de gel és "la decisió responsable i pertinent" davant l'actual context de sequera i canvi climàtic. "Fa dies que treballem en tots els fronts per reduir el consum d'aigua i alhora conscienciar que ens calen canvis estructurals per garantir un futur digne i amb aigua", ha afirmat. La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, responsable de l'àrea de Promoció Econòmica, explica que la mesura s'ha pres "per prudència i responsabilitat". Sobretot, tenint en compte que a partir de mitjans gener Catalunya preveu entrar en emergència per sequera. Gemma Geis ha dit que, més enllà del missatge "simbòlic" que hi ha darrere la decisió, també n'hi ha un altre, sobretot, "de pedagogia". "El que no podem pretendre és que el 6 de gener estiguem tranquil·lament i a partir del 15 s'activin mesures d'emergència", ha afirmat. Per la seva banda, el tinent d'alcaldia Quim Ayats també s'ha posicionat en la mateixa línia a X. "Els poders públics hem de ser els primers a predicar amb l'exemple. La situació de sequera és greu i cal actuar amb responsabilitat", ha escrit a la xarxa social. Finalment, el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, ha apuntat que «la coherència és molt important políticament i més en situacions d’extrema emergència". Per aquest motiu, ha dit que «després de parlar amb tots els actors implicats», s’havia decidit anul·lar la pista de gel d’enguany. «Davant la situació excepcional de sequera, calen mesures conseqüents», ha conclòs.