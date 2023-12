Treballadors municipals de Girona han reprès aquest dijous al matí, i de manera indefinida, les mobilitzacions sorolloses a la plaça del Vi per reclamar al govern local que compleixi els compromisos que impliquen apujades de sou per la Valoració de Llocs de Treball (VLT) i l'increment del 3% establert per l'Estat.

El responsable de la secció sindical de CCOO, Rafael Navarro, ha remarcat que fa deu mesos van arribar a uns acords i, per això, van aturar les mobilitzacions però que l'Ajuntament "no ha complert".

Navarro ha assegurat que la situació està generant malestar dins la plantilla perquè, de mitjana, se'ls hauria d'incrementar el salari en 340 euros al mes per empleat. "Reclamem que a mateixa feina mateix sou", ha dit.

"Fa deu mesos vam aturar les mobilitzacions perquè vam arribar a un acord amb el compromís de pagar l'apujada salarial del 3%, que encara no s'ha abonat, i part de la Valoració de Llocs de Treball. Deu mesos després, i amb un equip de govern nou, no s'ha complert", ha afirmat Navarro que ha detallat que, per aquest motiu, han decidit reprendre de manera indefinida les protestes "sorolloses" a la plaça del Vi.

A les deu del matí, un centenar de treballadors municipals s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament i durant vint minuts han fet fressa amb altaveus, instruments, xiulets, megàfons i petards contra els "incompliments" del govern municipal. "Hi ha molt bones paraules però no hi ha fets", ha subratllat el portaveu de la secció sindical de CCOO.

"L'Ajuntament ha de pagar els compromisos adoptats, sinó continuarem amb aquesta situació. Fins ara ens han donat llargues i els treballadors ja no aguantem més", ha afegit Navarro. Les reivindicacions dels empleats municipals es concentren en tres aspectes: l'increment del 3% específic a tot el personal establert als Pressupostos Generals de l'Estat en el complement específic, l'abonament de la VLT i la funcionarització del personal laboral.

"Mateixa feina, mateix sou"

El resultat, segons el portaveu de la secció sindical, és que hi ha treballadors que no cobren el que els pertocaria i s'hi afegeix que hi ha empleats que cobren menys que altres companys per fer la mateixa feina. "És senzill. Mateixa feina, mateix sou per a tots", ha dit. Segons Navarro, no són xifres gens menyspreables perquè, de mitjana, calculen que l'increment que correspon és de 340 euros al mes: "Estem parlant de sous molt importants i de persones que veuen com el company que acaba de començar cobra més".

Rafael Navarro ha subratllat que aquesta situació fa que la plantilla estigui "molt cremada" i que hi hagi treballadors que, fins i tot, es plantegin renunciar a responsabilitats o a no complir l'horari perquè no se'ls paga per la feina que tenen adjudicada i que estan fent. "No estem demanant res nou però està acabant l'any i no veiem que hi hagi solucions", ha afegit.

Segons el portaveu sindical, aquest dijous hi ha una reunió de la comissió tècnica amb l'equip de govern i divendres una reunió amb l'alcalde, Lluc Salellas. A més, per al dia 19 a les 8.30 del matí han convocat una assemblea de treballadors al saló de descans per analitzar la situació i decidir si, a banda de les concentracions sorolloses, emprenen altres mobilitzacions de protesta.

A mitjans octubre, l'Ajuntament va comunicar que a les nòmines de novembre acabaria amb el capítols de les desigualtats salarials que afectaven 775 treballadors (tres quarts parts de la plantilla) i que la següent reivindicació per a la que proposarien solucions és, precisament, la de la VLT.