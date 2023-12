Treballadors municipals temen un nou decret de Salellas, ara pel calendari laboral

Treballadors de l’Ajuntament de Girona temen que l’alcalde, Lluc Salellas, signi un nou decret per obligar-los, en aquest cas, a assumir el calendari laboral per l’any vinent. Després de setmanes de negociació, el govern va plantejar una proposta amb 213 dies de feina, un més que aquest any 2023. Val a dir que el 2024, serà un any de traspàs i que, per tant, tindrà 366 dies i no 365. Els representants sindicals van tombar la proposta per majoria (els dotze membres de la Intersindical hi van votar a favor, mentre que els dotze de CCOO, tres de CSIF i un d’UGT hi van votar en contra).

Els representants dels treballadors recorden fan esment a tres dies d’assumptes propis que no s’han recuperat des de 2012 i posen d’exemple a Barcelona, on el calendari laboral serà de 209 dies. Ara, els treballadors temen que el govern reaccioni a cop de decret, com ja va passar amb el conflicte laboral amb la policia Municipal. L’alcalde va acabar signant un decret on s’obliga els agents a treballar hores extra (cobrant-les a 45 euros l’hora) en esdeveniments especials com ara partits de futbol o de bàsquet, així ja va passar durant les Fires de Sant Narcís. Aquest decret va provocar que en una protesta recent, algunes policies fessin una protesta vestits d’esclaus a la plaça delVi, abans d’un ple municipal, amb samarretes on s’hi podia llegir:«Lluc I el decretador». La policia bateja l'alcalde de Girona com a "Lluc I el decretador" Esmorzars de protesta D’altra banda, Comissions Obreres recupera avui els esmorzars de protesta a la plaça del Vi per reclamar que es materialitzi l’acord de pagar el 3% a tota la plantilla corresponent a la pujada salarial establerta pels pressupostos de l’Estat en el complement específic. També perquè es pagui el percentatge de la Valoració dels Llocs deTreball (VLT) a un grup d’empleats que no l'ha cobrat. L’Ajuntament sempre ha mantingut que s’ha de cenyir als màxims permesos per la llei.