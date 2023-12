Queixes d'usuaris de la variant de Girona per unes obres de manteniment que tallen la via

La variant de Girona (N-II) és una de les vies que utilitzen encara molts conductors per anar o sortir de la ciutat per anar cap a les comarques del Gironès, Baix Empordà o la Selva, ja que enllaça amb les principals carreteres que connecten amb els municipis més pròxims a l'àrea urbana de Girona.

Aquesta setmana alguns conductors s'han trobat amb una sorpresa: hi ha obres de manteniment i s'ha tallat la variant. Concretament, el tram que connecta entre Celrà i Fornells de la Selva. Uns treballs que van començar dimecres i que acaben avui, segons confirma el Servei Català de Trànsit.

Mentre han durat aquestes obres hi ha usuaris que han tingut uns matins complicats. Els que procedien de Figueres i entraven a la variant per Medinyà veien senyalitzades les obres concretament els deia: de 8 del matí a les tres de la tarda i el tall de l'N-II a partir del quilòmetre 722 -a Celrà-.

A partir d'aquí els vehicles conduïen fins a l'enllaç de Celrà i es trobaven amb la mateixa sorpresa que aquells que agafaven l'entrada de Celrà o de Campdorà procedint de la C-65. Però amb la diferència que aquests no tenien cap cartell enlloc que els indiqués del tall de la variant ni de les obres.

Retencions

Arran d'això, es trobaven els accessos a la variant tallats i els vehicles es quedaven allà atrapats. Això ha provocat retencions a primera hora del matí i que molts usuaris hagin hagut de fer cues per enllaçar amb l'AP-7 o per anar cap a Campdorà i Pedret. Ja que s'han hagut de buscar la vida, la majoria, per entrar a la ciutat de Girona.

Carretera tallada abans

A banda, conductors que entraven per Medinyà abans de les vuit del matí també s'han trobat que el tall de la carretera s'havia fet abans. Per exemple, alguns que havien arribat 20 minuts abans de les vuit, s'han trobat que la Variant ja estava tallada, cosa que lamenten i denuncien.