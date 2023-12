Nova destrossa en un ascensor municipal de Girona

L’ascensor municipal que connecta els barris gironins de Vista Alegre i les Pedreres torna a estar inutilitzat per un acte vandàlic. Els vidres de les portes, tant la que permeten entrar a l’ascensor des de baix com des de dalt, han quedat esquerdats perquè han estat colpejats amb un objecte contundents, probablement un roc de grans dimensions. Hauria sigut fa uns dies fregant les dotze de la nit.

Usuaris i veïns de la zona lamenten els reiterats atacs cap a aquesta instal·lació que els evita haver de fer una pujada de fort pendent pel carrer Isabel la Catòlica. Un portaveu veïna ha indicat que les escales que hi ha al costat de l’ascensor, a molta gent no els hi resulta útils, perquè alguns taulons de fusta de l’estructura s’estan fent malbé i perquè molts cops porten pesos. Per exemple, la compra del Mercat del Lleó amb un carretó.

Els afectats lamenten que, per molt que es repari l’aparell, «el tornaran a fer malbé en dos dies», com ha passat en diverses ocasions. Reclamen a l’Ajuntament que hi posi càmeres de vigilància. A parer seu, aquests aparells servirien com a element dissuasiu i per enxampar els vàndals en cas d’un nou atac. Apunten que, fins i tot, s’han arribat a enduen els fluorescents de l’ascensor. Per això, ara hi ha un sistema d’il·luminació que no es pot treure.

L’ascensor, situat al passatge dels Picapedrers, es va instal·lar a finals de l’any 2016, fruit d’una petició conjunta de les dues associacions de veïns en els pressupostos participats. Fa uns anys, es va enxampar dos joves danyant l’aparell. El cas va acabar al jutjat. Una sentència va condemnar un menor d’edat a 40 hores de prestacions en servei a la comunitat i a indemnitzar l’Ajuntament amb 398,92 euros per malmetre la instal·lació del carrer Picapedrers. L’altre noi era inimputable per la seva edat.