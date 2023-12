El jutjat d'Instrucció 1 de Girona en funcions de guàrdia ha decretat la llibertat dels tres detinguts investigats per una baralla a l'exterior de la discoteca Platea de Girona que va tenir lloc la matinada de dissabte. El jutge resol que els tres detinguts hauran d'estar a disposició del jutjat sempre que siguin requerits, i per un d'ells s'ha acordat la prohibició de comunicació amb les víctimes i també una ordre d'allunyament del local. La causa està oberta per lesions, amenaces i danys.

La batalla campal va iniciar-secap a les tres de la matinada per la negativa dels vigilants a deixar passar l'instigador dels fets dins el local, i després als dos companys. Aquests dos ja havien protagonitzat incidents a l'establiment en ocasions anteriors. L'incident va deixar un ferit i diversos danys materials al local. Els arrestats són dos homes de 31 anys i un de 24 anys. Tots ells compten amb antecedents policials, són veïns de la ciutat i tenen nacionalitat espanyola. Els Mossos d'Esquadra van detenir-los dimarts al matí. Un d'ells es considera l'instigador dels fets, que hauria encastat el vehicle contra els accessos i amenaçat de mort els controladors, verbalment i amb una arma blanca. Els altres dos haurien llançat objectes contra el local.