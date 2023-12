La pujada de la Torre d’Alfons XII de Girona podria canviar de nom, tal com ha passat recentment amb la fortificació d’aquest mateix nom a peu del vial, que ha passat a recuperar el nom històric deTorre de la Ciutat. Segons ha exposat l’Ajuntament de Girona, la Comissió tècnica està valorant la possibilitat del canvi de nom per adaptar-se al canvi de denominació de la torre per traslladar-la a la Comissió del Nomenclàtor. En un ple municipal recent es va aprovar el canvi de nom de la torre. A més, també s’ha canviat el nom del mirador de la Torre d’Alfons XII que ara s’anomena mirador de les Pedreres. Quedaria doncs, un possible canvi del nom del carrer per eliminar les referències a Alfons XII.

En aquest cas, si la comissió tècnica considera viable el canvi de nom i ho transmet amb un informe a la comissió del Nomenclàtor, aquesta haurà d’estudiar la proposta i pot elevar la proposta al ple municipal que és qui hauria d’acabar aprovant-ho. Sempre és més senzill canviar un nom d’un espai públic on no hi ha residents. En aquest cas n’hi ha i això pot comportar algun mal de cap als veïns a l’hora d’ubicar els habitatges per temes com els serveis postals. Girona canviarà el nom de la Torre Alfons XII pel seu nom històric de Torre de la Ciutat