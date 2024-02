L’Ajuntament de Girona penalitzarà Girona+Neta per diferents incompliments en el servei de neteja i recollida de residus de la ciutat durant les festes de Nadal. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, es preveu imposar una infracció greu a l’empresa encarregada de dur a terme el servei per no executar les obligacions establertes en el contracte. Es proposa una penalitat de 16.160,19 euros, xifra que representa un 1,01% de la mitjana del preu mensual del contracte.

Després d’analitzar les deficiències del servei de neteja i recollida de residus durant les passades festes de Nadal i atenent al règim de penalitats previst en el contracte, el consistori ha conclòs que els incompliments produïts han de comportar una penalitat. Així, el proper 11 de març es portarà a aprovació la proposta de penalització en el Ple municipal. El consistori va comprovar que els dies de Nadal no es va efectuar el servei establert, cosa que va comportar una gran acumulació de residus tant als entorns de les illes de contenidors com a les papereres i a la via pública. En concret, des del 22 de desembre del 2023 fins al 2 de gener del 2024 no es van fer 304 dels 1.398 serveis programats, un 22% dels que pertocaven. Això inclou que no es van realitzar el 31% dels serveis de neteja viària (209 de 668), el 14% dels de recollida de residus (75 de 544) i un 11% dels serveis comuns (20 de 185). L’Ajuntament de Girona obre un expedient a Girona+Neta per no realitzar part dels serveis El dia de Nadal només es van realitzar 87 dels 143 serveis programats (un 61%) mentre que l’1 de gener se’n van efectuar només 59 del 140 que pertocaven (un 42%). Des del govern s'han mostrat satisfets de la millora observada en el servei de la neteja després de Nadal i han reiterat la voluntat de seguir treballant conjuntament amb l’empresa per assolir una millor neteja i recollida de residus. La plantilla de Girona +Neta denuncia falta de personal i vehicles en mal estat