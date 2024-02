L'Ajuntament de Girona ha presentat avui una sèrie de canvis en el pressupost que han de servir per augmentar en més de dos milions (2.137.000 euros) les inversions previstes per aquest any 2024. Aquests 2,1 milions se sumen al pla d’inversions de 5,8 milions aprovat el desembre i que eleva l’import total d’inversions a quasi vuit milions d’euros. Entre les partides noves hi ha l'adequació d'un local del carrer Valladolid pel centre obert de Sant Narcís (310.000 euros), la coberta de la pista poliesportiva de Fontajau (606.602 euros més al previst fins arribar als 786.602 euros) o l'adequació dels locals socials de l'Eixample, Montjuïc, Vista Alegre i el xalet Sant Narcís (uns 40.000 euros per arribar als 113.545 euros). Una altra partida correspon al local social de Palau (35.000 euros). També hi ha diners pel manteniment dels pilars de la plaça Catalunya (60.000 euros) i pel projecte d'urbanització del carrer Puigsacalm (20.000 euros).

Entre les modificacions de partides pressupostàries s’ha d’incloure un complement per donar compliment a una sentència judicial i pagar als antics propietaris del mercat de Santa Eugènia. S'hi destinen 447.027 euros. El litigi va començar fa disset anys i la sentència va ser ferma fa prop d'un any. Al final, s'hauran pagat 730.365 euros.

A més a més, hi ha diferents suplements de crèdit. Per a la urbanització exterior de la comissaria de Can Burrassó s'hi afegeixen 70.000 euros als 280.000 inicials. Per l'adequació dels locals del carrer Ultònia cedits per la Generalitat i on el govern municipal hi vol posar serveis econòmics s'hi incorporen 125.000 eurosals prop de 80.000 euros anunciats fa uns mesos. Al camp de futbol Torres de Palau s'hi sumen 134.000 euros per arribar a un total de 1.265.000 euros. També hi ha 50.000 euros per al menjador social de l'esquerra del Ter. Per instal·lar grades retràctils al centre Cultural la Mercè s'hi posen 50.000 euros que s'afegeixen als 350.000 inicials.

Alguns diners per tirar endavant aquestes noves inversions directament s'estalvien. Per exemple, el local per a joves a l'esquerra del Ter ja no s'haurà de comprar perquè estarà en uns baixos dels pisos socials que ha de construir l'Incasol al Pla de Baix de Domeny. Tampoc per un local de la gent gran al mateix sector. Com que el CAP de Taialà es traslladarà, quedarà espai disponible per ampliar l'espai per a la gent gran, ja que l'actual està just al costat de l'equipament de salut.

D'altra banda, de la partida per fer la rotonda a Palau, davant del Club de Tenis i del Montessori només es deixa la part per fer les expropiacions. Com que el giratori no es podrà executar aquest any, els diners s'utilitzaran per altres inversions.

Rellevància dels barris

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha assenyalat que les inversions busquen “aprofundir en un model de ciutat més proper amb les veïnes i veïns i on els barris guanyen rellevància” alhora que es busca “ser 100% eficients”. En aquest sentit, l’alcalde ha apuntat que la tria estratègica de les inversions també està centrada en prioritzar aquells “projectes executables el 2024-2025 i que suposen una millora directa per a les veïnes i veïns”.

D’aquesta manera, l’alcalde ha destacat que la proposta és fruit d’un exercici que busca millorar la gestió de l’economia municipal, donant sortida als projectes executables en el termini d’un o dos anys. “Hem de destinar els diners que tenim a projectes que es puguin executar”, ha destacat l’alcalde. “Pertoca fer un exercici de bona gestió prioritzant l’eficiència”, ha afegit. Així doncs, la proposta feta pública, manté una lògica de mandat i està centrada en una planificació plurianual de les inversions.

Proximitat

Per la seva banda, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras, ha destacat l’aposta per posar en funcionament i per a usos veïnals els equipaments als barris de Sant Narcís, Montjuïc, Vista Alegre, Eixample i Palau. “Vull recalcar que les decisions que prenem per la part que ens toca, les fem amb criteris d'eficiència i de proximitat, per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, garantint els seus projectes vitals i professionals”, ha afegit la vicealcaldessa.

Respostes a demandes

Per la seva banda, el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats i Bartrina, ha remarcat que “aquestes inversions responen a la voluntat i l’esforç del govern municipal per respondre a les demandes dels veïns i veïnes d'una ciutat que creix i cada dia és més dinàmica i viva”.