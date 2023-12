El ple municipal de Girona ha aprovat inicialment el pressupost per al 2024 amb el vot a favor de l'equip de govern, però cap suport de l'oposició. Els socialistes, el PP i Vox han criticat que els comptes per a l'any vinent, que pugen a 148,7 milions d'euros (creix un 12,4% respecte a l'anterior) es queden curts en inversions (5,8 milions) i per contra "són expansius a l'hora de cobrar impostos". La regidora d'Hisenda, Sílvia Aliu, ha defensat que, dins la contenció, el pressupost plasma "l'orientació del nou govern". També ha detallat que venien d'un pressupost congelat, amb un augment de preus de serveis i subministraments i amb un augment de sous a la plantilla municipal per garantir la igualtat així com per unes lleis estatals d'estabilitat pressupostària que els resten autonomia en la despesa pública. L'alcalde, Lluc Salellas, ha dit literalment que la llei espanyola els "capa" poder invertir més.

Els primers comptes del mandat, i també del govern Guanyem-Junts-ERC, comencen a materialitzar-se. Això sí, de moment amb l'aval de l'equip de govern. Perquè cap dels tres grups de l'oposició (PSC, PP i Vox) hi ha votat a favor al ple extraordinari que s'ha celebrat aquest dilluns.

La regidora d'Hisenda no ha amagat que l'augment de preus ha condicionat el pressupost per al 2024, però també "la manca evident de finançament" que pateixen els municipis per part de l'Estat. "Això ens ha abocat a posar al límit la pressió fiscal cap a la ciutadania", ha lamentat Aliu. De retruc, la regidora també ha dit que no haver-se pogut acollir a la suspensió de les regles fiscals els ha deixat "un marge limitat de maniobra" a l'hora de concretar les inversions (s'hi destinen 5,8 MEUR).

Sílvia Aliu ha afirmat que, malgrat aquests impediments, els de Girona són "uns bons pressupostos", que reflecteixen "l'orientació del nou govern". N'ha subratllat algunes inversions (com les partides per a habitatge, accessibilitat o educació) i ha dit que, en paral·lel a la contenció, permeten avançar cap a una "ciutat més justa".

Els grups de l'oposició, però, no li han comprat el discurs. La socialista Bea Esporrín ha dit que no comparteixen "ni els fons ni les formes" d'aquest pressupost i ha criticat que "es queda curt", perquè en casos com l'habitatge no s'arriba a la xifra d'inversió d'1 MEUR anuals que recull el pacte de govern.

Esporrín, de fet, ha remarcat que "només el 3,9% del pressupost es destina a inversions", quan en ciutats com Tarragona aquest percentatge "és més del doble", ha lamentat que tan sols es prevegin contractar quatre treballadors més -cap d'ells, policia- o que no s'hagin inclòs millores a la xarxa d'aigua en plena sequera. "És desesperançador que el govern més car de la història sigui també el menys ambiciós", ha dit.

"Expansiu amb els impostos"

El regidor del PP, Jaume Veray, per la seva banda, ha afirmat que el pressupost per al 2024 "només és expansiu a l'hora de cobrar impostos" i ha criticat que la partida més elevada de les inversions -de 880.000 euros- sigui per comprar material informàtic. "Això ja deixa clar que no es tenen massa idees; els gironins no notaran en cap moment gaire res de les inversions, però en canvi sí que patiran clatellades a la butxaca", ha afirmat.

A més, Veray també ha estat molt crític amb la manera com se'ls van explicar els comptes, acusant el govern de no parlar clar i de no tenir "cap mena de respecte per l'oposició". Per la seva banda, el regidor de Vox, Francisco Javier Domínguez, ha lamentat que tot i haver-se incrementat un 12%, els pressupostos per al 2024 destinin menys xifra a inversions que els anteriors (quan van situar-se en 6 MEUR).

Al torn de rèplica, Sílvia Aliu ha assegurat que el pressupost "és una eina viva", i que precisament, a través dels romanents, se superarà el milió d'euros d'inversions en habitatge, i que aquesta també serà la via per a futures ampliacions de plantilla (dins les quals hi ha inclòs més agents per a la Policia Municipal). Pel que fa a les crítiques de Veray, la regidora d'Hisenda s'ha defensat dient que les portes del seu despatx estan "sempre obertes".

Per últim, l'alcalde Lluc Salellas ha pres la paraula per rebatre les paraules de la regidora Bea Esporrín, en referència a les inversions que fa Girona en comparació amb altres ciutats com Tarragona. Salellas ha dit que, precisament, és la llei espanyola d'estabilitat pressupostària qui els "capa" la possibilitat d'invertir més, perquè precisament "castiga aquells municipis poc endeutats" com Girona. I per contra, "premia" aquelles altres ciutats que ho estan més.