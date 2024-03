El municipi de Salt tancarà aquest diumenge els actes de celebració dels 40 anys de la recuperació de la independència com a poble amb l’acte d’entrega dels Premis ‘Tres de Març’ del 2024 que enguany reconeixerà la figura de l’artista saltenc Lluís Mateu i Riera. L’acte començarà a partir de les 11.30 hores al Teatre Municipal de Salt.

Així, l’acte dels Premis ‘Tres de Març’ d’aquest any s’ha concebut en una doble línia, per un costat es repassarà les activitats que s’han dut a terme al llarg dels últims dotze mesos per recordar la lluita dels saltencs i saltenques d’ara fa quatre dècades per recuperar la independència com a poble. Tot i això, fora dels actes d’aquest 40è aniversari encara es presentarà a l’estiu la biografia política de Salvador Sunyer i Aimeric, de la mà de la Fundació Valvi i la UdG, que també organitzarà unes jornades al voltant de la seva figura i el moment polític que va viure durant la transició.

El guardó

La segona part de la gala d’aquest diumenge es farà entrega del guardó del 2024 que anirà a parar a mans de l’artista saltenc Lluís Mateu i Riera. De fet, la proposta del jurat, validada pel plenari municipal, tancarà el cercle dels actes i és que Mateu va ser l’encarregat de dissenyar el logo reivindicatiu que va utilitzar el municipi per reclamar la independència vers Girona, als anys 80. Un logo, una ‘i’ allargassada, que durant tot aquest any de celebració ha estat present a tots els actes que s’han celebrat des del consistori adaptant-lo i afegint-hi el número 40 de l’efemèride.

Actuacions musicals

L’il·lusionista Pere Rafart serà l’encarregat de conduir la gala, en què també s’hi ha programat diverses actuacions municipals a càrrec de Lluís Costa. Coincidint el dia 3 de març en diumenge s’ha decidit programar l’entrega al matí i s’acabarà amb un vermut per tots els que hagin participat a l’acte, al mateix vestíbul del Teatre de Salt. Tothom qui ho vulgui podrà seguir l’acte en streaming per les xarxes socials de l’Ajuntament de Salt.

Biografia de Lluís Mateu i Riera

Lluís Mateu i Riera neix a Salt l’any 1943 i des de ben jove treballa com aprenent a la farmàcia Simon. És des de la curta edat que les dots pel dibuix es deixen a relluir. Aquesta destresa artística fa que ja a la dècada dels anys 50 comenci la seva trajectòria pictòrica. Ben aviat, però les seves inquietuds el porten també a experimentar i endinsar-se en més mons artístics com el dibuix, l’escultura i l’escenografia. De la seva etapa artística, en destaca la dècada dels anys 60 quan és membre fundador del grup de pintors i escultors “Tretze esculpint” i a l’any 1966 lidera la creació de l’espai cultural “La Pastera”.

De fet, al 1968 fa la seva primera exposició de dibuixos i pintures a la Biblioteca Muncipal de Salt. Les dècades dels anys 80 i 90 del segle XX, Mateu realitza diverses exposicions individuals i col·lectives. De totes les seves obres, la intervenció pública a la plaça de la Vila l’any 1982 creant les escultures “Les Llúdrigues” ha estat la més popular per a la vila de Salt, ja que aquestes creacions han passat a formar part de l’imaginari col·lectiu, ja que s’han acabat convertint en un símbol no oficial del municipi i un senyal d’identitat per a saltencs i saltenques que ha donat peu a creacions de pastissers i joiers, entre d’altres. També a l’àmbit públic és l’encarregat de fer “La font del paradís” a les Deveses de Salt, l’any 1983.

Com a docent, comença la seva tasca a la dècada dels anys 80 en una escola privada, posteriorment crea l’Estudi Taller Lluís Mateu i des del 1990 es fa càrrec de l’Escola Municipal d’Art de Salt, fins a la seva jubilació a l’any 2004.

A l’any 2000 fa una exposició d’aquarel·les a la Farinera Teixidor de Girona i el 2013 exposa a Les Bernardes una mostra antològica amb motiu del deu 70è aniversari, acompanyada del llibre catàleg amb el títol “Lluís Mateu, manobre de la imaginació”.

La seva generositat i voluntat d’ajudar amb entitats i associacions també fa que sovint contribueixi amb col·laboracions múltiples il·lustrant llibres, portades i cartells. Pel que a l’edició de diferents llibres en destaquen títol coma “Llibres de coneixences”, “Paisatges pedalats, “Humor Universalt”, “Fesomies” o “El cap en joc”, entre d’altres.

Les motivacions per rebre ara el premi ‘3 de Març’ van molt més enllà de la seva important faceta artística i és que la seva relació amb el teixit associatiu de la vila i la seva presència en moments històrics importants també han estat cabdals. Just quan el municipi ha celebrat els 40 anys de la recuperació de la independència, Mateu va ser l’encarregat de dissenyar el logotip de la campanya que va acompanyar la reivindicació de la independència de Salt, que ara s’ha recuperat precisament per commemorar l’efemèride. Precisament, l’artista participa, a l’any 1980 en la creació de la Comissió per la Independència, fet que li permet crear el logo esmentat que es va pintar a la façana de l’antic magatzem de ‘Can Massana’ i se’n van fer cartells i adhesius.

La seva col·laboració amb un munt d’entitats de Salt ha marcat també el periple vital de Mateu. Per això, figura com un dels fundadors a finals dels anys 50 de de l’escoltisme a Salt amb l’Agrupament Escolta Sant Cugat, també és un dels impulsors del Centre Excursionista Saltenc (CES) o un dels iniciadors de l’exitós Talleret de Salt, on hi col·labora com a actor, escenògraf, cartellista o dissenyador de vestuari. En aquest àmbit escenogràfic també va participar del grup Proscènium o de l’agrupació ‘Estil’. Encara cal afegir-hi en aquesta llarga i intensa participació al teixit associatiu de Salt, la creació de la revista La Farga, on va ser un dels fundadors i hi ha efectuat diferents tasques, com coordinador, director i col·laborador.