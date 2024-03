Les cabines de telèfon al carrer a Girona ja són història. Aquest migdia s'ha retirat el darrer aparell que quedava a la via públcia i que estava al punt de Trobada de la Rambla Llibertat.

La companyia va anunciar fa quasi dos anys que aniria retirant totes les cabines. Catalunya comptava, a data de 31 de desembre del 2020, amb un total de 2.470 cabines telefòniques. Aleshores, a les comarques gironines n’hi havia 254. D'aquestes, alguna com la que hi havia a tocar del pont de Pedra de Girona, estava en un estat de degradació més que considerable.

A la ciutat de Girona l'any 2015 hi havia 31 cabines. Entre els anys 2015 i 2022 se'n van treure 6.Des de fa un any, la retirada de les cabines va accelerar-se. Es va començar per la plaça Espanya i el carrer Santa Eugènia a tocar de la Farinera i el carrer Francesc Mestre Civil i s'ha acabat amb l'esmentada de la Rambla Llibertat.