Girona comença a eliminar parades de bus per guanyar velocitat en els trajectes

L’Ajuntament de Girona, per mitjà de l’empresa pública TMG (Transports Municipals del Gironès), ha començat a eliminar parades d’algunes línies d’autobús amb l’objectiu que els trajectes guanyin velocitat en les línies que ho veu factible sense que suposin un trasbals als usuaris. La idea és treure aquells punts que es consideri que en tenen un altre molt a prop i que, per tant, els usuaris només hauran de canviar de parada sense haver de caminar massa metres respecte a la que anaven fins aquell moment.

En una marquesina de la parada d’autobús de la Gran Via de Jaume I ja s’anuncia que les línies 2 i 5 no s’hi aturaran a partir de l’11 de març. Fonts municipals han assenyalat que la modificació es fa «per agilitzar el servei, disminuir els retards i perquè hi ha una parada molt pròxima». D’aquesta manera es vol evitar que els conductors estiguin accelerant i frenant contínuament.

Es tracta del punt a tocar del carrer 20 de juny, davant de la subdelegació, en direcció al mercat del Lleó. Les línies de bus que hi tenen actualment parada són la 1, la 6 i la 11, a més de les citades 2 i 5. En aquest cas, la parada més propera per les dues línies on no hi haurà parada en aquest punt, està situada a la plaça Marquès de Camps.

Des de l’Ajuntament s’exposa que s’està «estudiant si s’aplica aquesta solució a altres línies». De fet, temps enrera la regidora de Transició Ecològica i Transfortmació Urbana, Cristina Andreu, ja apuntava aquesta mesura d’eliminació de parades en algunes línies com una de les accions a tirar endavant. Aleshores s’apuntava al carrer santa Eugènia, on hi ha una successió de parades tant en direcció a Salt i Santa Eugènia com en direcció al centre de la ciutat. Per exemple, les parades a l’entorn de la Farinera i de l’Estació Jove estan situades molt a prop de la plaça Marques de Camps i de la plaça poeta Marquina. Fins i tot de la Rodona.

BRCat

La solució final en aquest carrer però, podria dependre de la posada en funcionament del BRCat entre Salt i Girona. Es tracta d’un tram del passeig dels Països Catalans de Salt i del passeig d’Olot, on hi haurà un carril bus, parcialment exclusiu. Acabarà a la zona esmentada del carrer de Santa Eugènia passant per l'avinguda Sant Narcís perquè hi haurà una nova estació de busos del citat BRCat a sota les vies entre la plaça Joan Brossa i la plaça Poeta Marquina. Les obres per tot aquest projecte (el carril bus, les parades i l’estació a la plaça Joan Brossa) s’enfilen fins als 5,5 milions d’euros.

Un altre punt on es podrien eliminar parades per algunes línies és a la carretera Barcelona. Es dona el cas que, actualment, algunes es troben a tocar d’un semàfor, fet que encara obliga a aturar el vehicle més cops.