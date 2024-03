L'Ajuntament de Girona ha invertit més de mig milió d'euros aquest passat 2023 en la millora de la xarxa de subministrament d'aigua de la ciutat. En concret han estat 534.115,31 euros que s'han destinat a diverses actuacions. Les principals s'han centrat en el reforç i reparació d'algunes de les canonades que tenien desperfectes. A més, també s'han instal·lat nous tubs per millorar el subministrament i també s'ha invertit en la millora de les instal·lacions de la depuradora de Campdorà. Unes accions que han estat subvencionades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Des de l'Ajuntament assenyalen que un dels objectius és "reduir al màxim" les pèrdues d'aigua, especialment ara que ens trobem en època de sequera.

Una de les actuacions principals va ser millorar el col·lector general de sanejament que travessa per sota el riu Ter, a l'alçada de l'hospital Josep Trueta, i que transporta les aigües residuals fins a la depuradora. Aquest tram està integrat per tres canonades que formen un sifó, amb dues arquetes a banda i banda del riu. Per tal d'evitar que una crescuda del Ter malmeti la unió entre les canonades, tal com va passar amb el temporal Glòria, s'ha enfundat tota l'estructura. L'objectiu era eliminar l'aportació d'aigua del riu a un dels tubs i les petites aportacions que hi havia a les juntes entre els diferents tubs. Unes actuacions que van tenir un cost total de 108.955,20 euros.

També es va reparar un tram de 535 metres, entre la gasolinera del Pont Major i la resclosa de can Torras, que es va malmetre amb el temporal Glòria. Al seu lloc s'hi va instal·lar un nou col·lector en paral·lel a l'existent, a una distància d'entre 50 i 80 cm. El vell s'ha mantingut per tal de poder-lo utilitzar en cas que s'hagin de realitzar tasques de manteniment en el tram de col·lector nou. Aquests treballs de reparació i desdoblament del col·lector general van tenir un cost de 189.944,50 euros.

Plaques solars

Alhora, es va redactar el projecte per instal·lar plaques solar en els teulats de la depuradora, amb una potència total de 360 kW per a l'autoconsum i així reduir els costos energètics. Amb aquesta acció es pretén aconseguir un estalvi important de la planta. La redacció del projecte va tenir un cost de 5.600 euros, i per fer possible la instal·lació l'Ajuntament ha sol·licitat a l'ACA un import de 331.464,74 euros, per aquest 2024, i 9.619,50 euros, per al 2025.

La resta d'actuacions fan referència a la construcció d'un tub d'aigua potable a l'estació de nombeig d’aigües residuals de Fornells de la Selva (35.962,64 euros) i una altra a la de Mas Aliu 2 (11.899,35 euros) per tal de disposar d’aigua per millorar la neteja i el bon funcionament de les instal·lació. També es va invertir en la substitució de la furgoneta de TRARGISA (35.893 euros), la construcció de sistemes de retenció de sòlids a tres sobreeixidors (32.555,23 euros) i la compra de radars pels sobreeixidors per tal de millorar les dades que s’obtenen dels sobreeiximents, eliminant els falsos positius (33.089,20 euros).