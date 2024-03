L’Ajuntament de Girona vol fomentar els valors i l’acompanyament en la diversitat a través de l’educació i el lleure. Per això ha decidit que la diversitat sigui la temàtica de la comissió de comunicacions del Consell Escolar Municipal (CEM) durant dos cursos (aquest i el següent). Per això s’organitzaran diferents accions i activitats que giraran al voltant de la diversitat. Un exemple és el cinefòrum que es farà al cinema Truffaut de la pel·lícula ‘Figuras Ocultas’ o una representació teatral a càrrec del Galliner centrat en les discriminacions relacionades amb diferents tipus de diversitat que pateix la generació Z i com s’empodera la gent jove per fer-hi front.

El Consell Escolar Municipal (CEM) de Girona ha decidit que focalitzarà les activitats que organitza la comissió de comunicació i relació amb la ciutat al respecte a la diversitat. Es tracta d’una decisió que englobarà les accions d’aquest curs i del vinent i busca donar eines i recursos a professionals que treballen en el món de l’educació per treballar aquest àmbit. Vila ha remarcat que a través d’aquestes accions volen ajudar a “destruir barreres mentals” que encara hi ha en la societat actual i treballar per una “ciutat més justa, lliure i democràtica”. Per això la regidora considera que treballar aquest respecte a la diversitat i els valors que implica en les diferents etapes de l’educació és un potencial per aconseguir aquesta maduresa social. Queralt Vila ha remarcat que en el CEM ja s’hi han incorporat les activitats d’educació en el lleure i per això destaca que plantegen un treball transversal.

Cinefòrum i teatre

De moment, algunes de les accions que s’han organitzat per aquest curs són un cinefòrum al cinema Truffaut el dimarts 19 de març a les sis de la tarda. S’hi farà un passi de la pel·lícula ‘Figuras Ocultas’, que tracta sobre la discriminació racial i de sexe de diverses dones que treballaven a la NASA. A partir d’aquí es farà un debat amb dues persones referents en aquest tipus de discriminacions. L’activitat està oberta a tota la ciutadania però sobretot està pensada per a professionals i famílies. A partir de les reflexions d’aquest cinefòrum es podran tractar altres aspectes de la convivència ja sigui a les aules, a casa o en qualsevol espai de joc.

Al juny es farà la segona activitat organitzada per aquesta comissió que és una representació teatral a càrrec del Galliner. Es tracta de ‘Control Z’, una funció que parlarà sobre les discriminacions que pateix aquesta generació per motius de diversitat (ja sigui de gènere, de sexe, d’origen, de cultura o d’ètnia, entre d’altres). A més, també vol donar veu al col·lectiu per veure com s’empoderen per fer front a les discriminacions.

De cara al curs escolar vinent, el president de la comissió, Isidre Hernández, ha avançat que crearan una altra funció teatral. En aquest cas parlaran de la discriminació del col·lectiu LGTBIQ+. La regidora Queralt Vila ha destacat que al llarg dels dos cursos volen abordar “tot tipus de diversitat” que hi ha a la societat. Aquestes activitats es complementen amb altres recursos que ofereix l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Girona, com ara tallers per fer a les escoles.