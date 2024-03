Repesquen tres aspirants al càrrec de gerent de l'empresa d'aigües de Girona

El concurs per escollir una persona perquè ocupi la plaça vacant de gerència de l’empresa que gestiona el servei d’aigua als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter continua amb dotze aspirants. Són tres més dels que, inicialment, s’havia seleccionat. Aquests tres repescats van presentar, durant el període d’al·legacions i esmenes, tota la documentació necessària que no havien lliurat en un primer terme. D’aquesta manera, només dues de les catorze persones que s’havien presentat han quedat descartades per manca d’algun tipus de documentació i no aportar-la posteriorment.

Els dotze aspirants a la gerència de Cicle del Aigua del TER(Catsa), que és com es coneix la societat pública supramunicipal, ara hauran de presentar-se entre aquest dimecres i dijous a la seu de l’empresa del carrer Ciutadans per fer una entrevista i per presentar una memòria per escrit i amb una exposició oral de vint minuts de durada, com a màxim. Aquesta memòria ha d’incloure un pla d’acció estratègica i un pla de gestió per als propers cinc anys que inclogui, entre d’altres l’organització de la plantilla, un pressupost i un pla financer.

El motiu de la convocatòria

Aquesta plaça es convoca després que l’Ajuntament acomiadés la persona que anteriorment ocupava la gerència i la direcció tècnica de l’empresa en considerar que havia comès una infracció greu. Ara s’ha decidit dividir el càrrec que hauran d’ocupar dues persones diferents. La persona que faci de gerent cobrarà 78.000 euros bruts anuals i el director tècnic, 72.000 euros. L’enginyer Ferran Baqué ha guanyat el concurs per aquest segon càrrec i és la persona proposada per ocupar el lloc.

El director financer

En paral·lel, el director financer de Catsa va plegar per «motius personals». Es va intentar cobrir la plaça d’immediat perquè l’empresa es va quedar, de cop, sense cap càrrec director. Tot i que es van presentar cinc persones i que es van arribar a seleccionar dos finalistes, no se’n va acabar escollint cap perquè es va considerar que no tenien el perfil que es buscava.

Ara s’ha reiniciat un concurs ordinari per la mateixa plaça. Aquest procés ara té unes noves bases a la convocatòria on ja no demanen tenir una experiència de cinc anys al sector públic per optar a la plaça. La plaça té una remuneració anual bruta de 72.000 euros.