L’exregidor de Sostenibilitat de Girona en el darrer mandat, Martí Terés (Junts), ha qüestionat la informació difosa per l’Ajuntament sobre diferents inversions de temes vinculats amb l’aigua. A la xarxa X (abans Twitter), l’expolític exposa que el govern es «preocupa més vendre acció de govern, que entendre el que t’expliquen els tècnics» i critica que es barregin conceptes com les millores a la xarxa de sanejament i aigües residuals amb la sequera.

La seva queixa s’inicia apuntant que dues de les grans inversions que el nou govern ha indicat que són del 2023 es van fer els dos anys anteriors. En concret parla de tres canonades que formen un sifó, darrera del Trueta, que transporta les aigües residuals fins a la depuradora i d’un tram d’un col·lector de d’uns 535 metres, comprès entre la gasolinera del Pont Major i la resclosa de can Torras. Detalla que tot plegat va costar 2 milions. La informació de l’Ajuntament pe`ro detalla que un seguit d’inversions, incloses aquestes van costar 500.000 euros.

A veure, explicar les inversions sempre està bé, però no estaria de més dir que es van fer el 2021 (sifó darrera el Trueta) i el 2022 (tram de 535 m.), que per cert van costar >2M€. I tampoc entenc que es lligui amb la sequera, quan estem parlant de sanejament i aigües residuals https://t.co/2jmJ6wrUiU — Martí Terés (@martiteres) 6 de marzo de 2024

Fonts de l’Ajuntament, preguntades per Diari de Girona, mantenen que aquest 2023 hi ha hagut obres per aquest import. Terés també aporta documents que on es veuen aquestes inversions els anys 2021 i 2022. L’exregidor ha acabat traient ferro a l'assumpte, consultat per aquest diari, i intueix que els diners del 2023 han de correspondre a actuacions complementàries per acabar les inversions principals, tot i que l’Ajuntament ho hagi explicat com que s’havia fet tota l’obra aquest 2023.