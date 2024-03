Quarta fuita d'aigua a les canonades de Girona en tres dies. Aquest dijous al matí hi ha hagut una avaria en un tub de la xarxa d'aigua potable de fibrociment d'un diàmetre de 100 mil·límetres, fet que ha provocat que es perdés aigua per la via pública durant una estona. Ha afectat els abonats d'alguns habitatges dels carrers Caldes de Montbui, Migdia i de la plaça Josep Irla. A les dotze del migdia ja s'ha restablert el subministrament arreglant l'avaria, segons fonts municipals

Des de l'Ajuntament s'apunta que no s'ha detectat "cap augment de fuites". El dimarts hi va haver una fuita a la pujada de la Creu de Palau i una altra al carrer Ultònia, on l'aigua de la via pública va acabar entrant en una gestoria. Ahir, al carrer Anselm Clavé. Una fuita d'aigua afecta unes oficines de Girona