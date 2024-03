La cultura asiàtica aterra, un any més, a Sarrià

L'anime, el manga, i la cultura asiàtica en general aterren aquest cap de setmana en el pavelló municipal d'esports de Sarrià de Ter en la tercera edició del Manga Sarrià. Segons Ivan Carrasco, director de continguts de l'esdeveniment, el balanç que fan d'aquest matí és molt positiu: «encara que plou la gent ha respost molt bé i hi ha un ambient molt xulo».

Amb una seixantena d'estands i unes 20 actuacions diferents, els amants del manga, l'anime i els videojocs poden gaudir de dos dies dedicats a aquest món a Girona, «és una bona iniciativa per a la gent més petita que s'està iniciant en aquest món, així ho tenen a prop de casa», explica Paula Bravo, qui es va acostar a la fira amb una amiga.

Akira Toriyama

El Manga Sarrià ha reservat un espai per fer un homenatge a Akira Toriyama, el creador de Bola de Drac. Han col·locat una fotografia seva i han deixat que la gent li deixi dedicatòries o algun dibuix. «Vaig saber de la seva mort ahir a les vuit del matí quan estàvem muntant tot això i sabíem que havíem de fer alguna cosa. És per donar-li les gràcies per tot el que ha fet. És ell qui va començar tot això a Catalunya», explica Carrasco.