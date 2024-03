Unió de Pagesos demana a Territori que anul·li l'aprovació per construir la ciutat esportiva del Girona a Vilablareix

Unió de Pagesos ha presentat un recurs d'alçada a la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, per tal que aturi l'aprovació definitiva de la ciutat esportiva del Girona, prevista en uns terrenys de Vilablareix. El sindicat argumenta defectes de forma, però també una vulneració al dret a la participació, a més d'un incompliment de la Llei d'Espais Agraris. Entre les al·legacions d'UP, també hi ha el fet que el projecte que es va presentar a informació pública és molt diferent al que va explicar l’Ajuntament de Vilablareix. Això suposa, segons el sindicat, el "trossejament d'un macroprojecte" que inicialment era de molt més abast. A banda, UP també veu incompatible les obres amb les restriccions per sequera.

En un comunicat, el sindicat recorda que ja va denunciar en les al·legacions presentades el 13 d’abril del 2023 que aquest projecte "suposaria una gran malversació" d’espai agrícola de regadiu al Pla de la Massana. Des d'UP remarquen que es tracta de l'última plana agrícola de regadiu de Vilablareix, catalogada com a sòl d'especial valor agrícola. A més, assenyalen que la construcció de la nova ciutat esportiva del Girona F.C no és "un projecte d'interès públic ni estratègic, sinó que és privat i especulatiu".

En el recurs que ha presentat, Unió de Pagesos assenyala que aquest projecte també farà minvar la capacitat productiva de farratges per a les explotacions que hi ha a l'entorn i que els terrenys afectats formen part d'una explotació agrària prioritària, envoltada per altres explotacions amb la mateixa condició. Per tant, entén que aquest Projecte d'Actuació Específica (PAE) és l’embrió d’una iniciativa "que acabarà amb les explotacions agràries de l’entorn". També adverteix que el PAE preveu la construcció d'un aparcament l'ús del qual no és permès en sòl no urbanitzable.

Incompatibilitats amb les restriccions per sequera

A més, des d'Unió de Pagesos també argumenten que l'aprovació d'aquest projecte és "improcedent" en el context de sequera actual, ja que preveu un consum d'aigua de 200 metres cúbics diaris. Per això, el sindicat considera que aquest projecte s’hauria d’incloure en la moratòria temporal a noves activitats d’acord amb les mesures extraordinàries i urgents establertes per fer front a la sequera.

El novembre del 2023, la comissió d'Urbanisme va donar llum verda a la construcció de dos camps d'entrenament del Girona FC a Vilablareix. Aquest va ser el primer pas del projecte de ciutat esportiva, que va presentar el Girona, i que preveu aixecar-hi fins a set camps i reformar una masia per acollir la seu i oficines del club.