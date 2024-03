L'Associació de Naturalistes de Girona ha presentat un recurs d'alçada davant la consellera de Territori, Ester Capella, pel projecte de ciutat esportiva del Girona FC a Vilablareix (Gironès). Els ecologistes consideren que no compleix la normativa i que s'ha tramitat de manera "irregular". Per una banda, al·leguen que s'ha "fragmentat fraudulentament" perquè tot i que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona "insisteix que són només dos camps de futbol, el Girona FC en diversos comunicats ha manifestat que aquesta és la fase 1 de la ciutat esportiva". En aquest sentit, asseguren que el projecte contempla set camps de futbol, gimnasos, pàrquing i oficines.

L'entitat també denuncia deficiències en l'anàlisi d'alternatives, que diuen que es van incorporar després de l'exposició pública, i que es fa una anàlisi "parcial de les possibles ubicacions del projecte. "Per normativa, s'ha de situar preferentment en sòl de tipus rústec, del qual a Vilablareix hi ha 54 hectàrees en total, alguns dels quals a tocar del sòl urbà del poble, respectant així el principi de creixement compacte que marca la normativa urbanística. Cap d’aquests sols ha sigut tingut en compte, fet especialment greu atès que el pla de la Massana està protegit pel seu alt valor agrícola", asseguren en un comunicat.

A més, diuen que si realment es volen fer només dos camps de futbol, les dimensions serien "perfectament adaptables a qualsevol altres tipus de sol municipal, ja sigui urbà o urbanitzable". Això, afegeixen, fa "injustificable" que l'escollit sigui la millor alternativa perquè està protegit pel seu valor agrari i "es troba desconnectat de qualsevol trama urbana". "Només s’explica aquesta ubicació injustificable perquè realment el projecte no és només de dos camps de futbol, i per tant, s’està vulnerant la normativa municipal i la llei d’espais agraris", insisteixen.

Consum de 200.000 L/dia

D'altra banda, diuen que cal aplicar la moratòria per sequera a tots aquells projectes nous que es puguin veure afectats per les restriccions. "En aquest sentit, el projecte del Girona FC planteja el consum de 200.000 L/dia per fer anar les instal·lacions que hi vol construir. Només pel reg dels dos camps, calculen que necessitaran 100.000 L/dia", afirmen. "Aquest malbaratament de recursos és intolerable, i per això hem demanat a la consellera que inclogui el projecte dintre la moratòria", afegeixen al comunicat.

Per tot plegat, demanen a la consellera que anul·li l'aprovació definitiva del projecte i s'aturin les llicències donades per l'Ajuntament de Vilablareix per iniciar les obres. "Paral·lelament seguim estudiant el cas amb el nostre advocat per determinar si finalment presentem recurs contenciós administratiu per protegir el poc sòl agrícola que resta al Pla de Girona i fer complir la normativa urbanística", remarquen.