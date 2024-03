El guanyador del concurs per al director tècnic de l’empresa d’aigües de Girona renuncia

El guanyador del concurs per cobrir la plaça de director tècnic de la companyia pública d’aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Cicle de l’Aigua del Ter, Catsa) ha renunciat a ocupar el càrrec. Es tracta de l’enginyer Ferran Baqué que ha al·legat que per motius de mobilitat i de coordinació de la seva agenda personal. Ja ha formalitzat la seva renúncia.

El regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Cot, ha explicat que ara s’ha ofert la plaça a la persona que va quedar en segon lloc en el concurs i que s’hauria mostrat predisposat a acceptar-ho. Es tracta de Sergi Biete Castells, que durant molts anys va treballar a Aigües de Barcelona.

El gerent

La plaça del director tècnic és tan sols un dels tres càrrecs directius que s’ha de cobrir a l’empresa d’aigües, que porta diversos mesos sense ni un directiu a l’organigrama. Aquesta plaça l’ocupava Laura Mascort, que al mateix temps era gerent, i que va ser acomiadada per presumptes irregularitats greus. La plaça de gerent també està a concurs i ja s’ha fet les entrevistes als finalistes. Actualment, s’està fent la valoració de mèrits per fer la proposta final del candidat que es consideri òptim per la plaça, segons el mateix regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. Inicialment, havien passat el primer tall nou candidats però se’n va repescar tres que en el termini d’al·legacions van presentar la documentació que els hi faltava.

El director financer

El tercer càrrec directiu vacant correspon al director financer. El que hi havia fins abans de finalitzar l’any, Àlex Aguilar, va renunciar per motius personals. Vist que no hi havia cap càrrec directiu, es va intentar fer un concurs exprés però només dos aspirants tenien els requisits necessaris. Però es va declarar desert en considerar que cap era del perfil que es buscava. Ara s’ha obert un concurs ordinari i s’han presentat 33 candidatures.

El sou dels tres càrrecs sumarà 222.000 euros anuals bruts.