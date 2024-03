L'home que va amputar la mà d'un altre amb un matxet és l'autor de cremar 16 contenidors a Girona

L'home empresonat per amputar una mà amb un matxet a Girona també és al darrere de la successió d'incendis a contenidors que hi va haver a la ciutat el 20 de gener. La Policia Municipal l'ha identificat com l'individu que al llarg de la matinada es va dedicar a encendre diverses illes de contenidors a quatre barris diferents. En total, se'n van cremar setze. Les flames també van afectar vuit vehicles (cinc cotxes i tres motos) i van ennegrir les façanes d'edificis propers. Els investigadors de la Policia Municipal han pogut identificar-lo gràcies a les imatges de diverses càmeres de videovigilància, que el van captar per la zona dels incendis. A més els agents li atribueixen un altre incendi de contenidors; en aquest cas, del 8 de febrer.

Els incendis a les illes de contenidors van tenir lloc la matinada del 20 de gener, entre dos quarts de quatre i les cinc de la nit. Durant aquesta hora i mitja, se'n van declarar fins a cinc a diferents punts de la ciutat. En concret, als barris de Can Gibert del Pla, a Sant Narcís, al Pla de Palau-Sant Pau i a Montilivi.

Cronològicament, el primer va cremar un contenidor al carrer Campcardós. El segon, va afectar dos contenidors, un cotxe, una façana i un rètol del carrer Pare Coll. El tercer incendi va ser un dels més virulents. Les flames van calcinar quatre contenidors al carrer Castell de Solterra, van afectar set vehicles (tres motos que van quedar totalment calcinades i quatre cotxes) i van ennegrir dues façanes.

El quart foc va cremar cinc contenidors situats a la cruïlla entre les avingudes Montilivi i Lluís Pericot. Aquí, les flames van afectar una altra façana, el rètol d'un comerç i un semàfor. L'últim incendi, al carrer Baldiri i Reixach, va cremar quatre contenidors i la tanca de bruc d'una casa.

En total, només comptant els contenidors, els danys van pujar gairebé a 14.750 euros. Arran d'aquests incendis, a més, l'Ajuntament de Girona va decidir moure de lloc algunes de les illes que hi ha en diversos punts de la ciutat per evitar que, si algú cala foc als contenidors, les flames puguin afectar edificis propers.

Nombrosos antecedents

Des d'aleshores, els agents de la Policia Municipal de Girona han estat investigant qui hi havia al darrere d'aquests incendis. Entre d'altres, recollint indicis als diferents punts i visionant les gravacions de les càmeres de videovigilància que hi ha per la zona. Ara, la Policia Municipal ha pogut identificar-ne l'autor: és el mateix home que a finals de febrer va amputar la mà a un altre amb un matxet durant una baralla en un bar de Sant Narcís.

L'individu, que té uns 30 anys, acumula nombrosos antecedents. A tots els que ja suma, ara n'hi afegirà dos més. Per una banda, el de la crema dels setze contenidors (ja que les imatges de les càmeres l'identifiquen en diferents punts del recorregut). Però per l'altra, la policia també li atribueix un altre incendi a contenidors (i que, de fet, és també el que va permetre estirar el fil fins a vincular-lo amb la resta). En aquest cas, va passar el 8 de febrer, quan va encendre una illa situada al carrer Santiago Rusiñol.

La Policia Municipal ja ha enviat les diligències, acompanyades de la identificació del sospitós, al jutjat corresponent. Des del 23 de febrer, l'individu es troba en presó provisional sense fiança. Hi va entrar acusat de temptativa d'homicidi, després que el detinguessin per haver atacat l'altre home amb el matxet, amputar-li la mà i fer-li diverses ferides al cap i a la zona de l'abdomen.

A més, segons el sindicat CSIF, aquest delinqüent també va agredir un funcionari de la presó del Puig de les Basses l'any 2022. El va mossegar al coll i li va arrencar un tros de carn. La víctima va haver de ser traslladada a la Vall d'Hebron, on la van haver de sotmetre a una cirurgia plàstica.