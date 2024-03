Revés judicial del Suprem al Leroy Merlin de Girona pel permís d’obres

El Tribunal Suprem ha rebutjat un recurs de cassació que havia presentat la cadena Leroy Merlin buscant que li validi la llicència d’obres per l’equipament que va obrir a la zona de Can Turon, entre l’Avellaneda i el Mas Gri de Girona. El recorregut judicial de l’empresa acaba en aquest punt, però la situació de l’establiment de bricolatge encara té un via oberta i, per tant, la decisió judicial encara no és «ferma», segons ha posat de manifest el regidor d’Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí.

Això és així perquè l’Ajuntament, en paral·lel a l’empresa, va presentar també un recurs de cassació, tot i que ho va plantejar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i no al Suprem. I l’organisme català, en conèixer que la cadena de bricolatge tenia un recurs presentat en el mateix sentit al Suprem, va suspendre l’estudi de les explicacions del consistori gironí a l’espera que el Suprem admetés o no el recurs. Amb la inadmissió del tribunal estatal, ara el tribunal català ha aixecat la suspensió de l’estudi i està avaluant el recurs de l’Ajuntament.

D’aquesta manera, continua anul·lada la llicència d’obres, concedida el 17 de novembre de 2017 en una junta de govern local, que va permetre a la cadena aixecar la gran nau a la zona sud de Girona i obrir les portes el 13 juny de l’any 2019. Pel mig una empresa del mateix sector, la cadena Bauhaus, amb un equipament a poca distància, va presentar tres denúncies. Totes partien de la mateixa base: per obtenir els permisos, s’havia obligat Leroy Merlin a millorar la mobilitat de tot el sector amb la construcció d’un ramal a la C-65 que baixa fins a una rotonda de l’N-II.

Les dues primeres denúncies

Una de les denúncies alertava que el nou carril de circulació havia ocupat més espai lliure del 10% que es permetia en el planejament d’aquell sector. I els jutjats li van donar la raó. El consistori i la multinacional afectada van recórrer contra la decisió perquè consideraven que l’ocupació de la zona verda era del 9,41%. És a partir d’aquesta decisió que, també va tirar endavant una altra denúncia. Si el ramal no era vàlid, no es podia concedir la llicència d’obres. I el jutjat va anul·lar el permís pels treballs. Tot plegat amb l’edifici ja aixecat i inaugurat. Tant Leroy Merlin com l’Ajuntament van iniciar una cursa de recursos que, per ara, no estan tenint èxit.

La tercera denúncia

En paral·lel, hi havia una tercera denúncia de la mateixa empresa que és competència. En aquest cas afectava la llicència comercial per exercir l’activitat. El maig de 2019, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar «nul·la» la llicència comercial atorgada pel Departament d’Empresa i Coneixement. La sentència va donar la raó a Bauhaus i considerava provat que la Generalitat va «ometre» l’exposició pública de l’estudi d’avaluació de la mobilitat, un tràmit «essencial». El govern català ho faria un any després de la sentència, publicant-ho al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

La solució

En cas que el TSJC acabi seguint el camí del Suprem i s’esgoti la via del recurs de l’Ajuntament, s’hauria de veure com es pot acatar la sentència, si és possible executar-la i en quins termes. La clau de volta la poden tenir les modificacions urbanístiques engegades ja fa mesos a tot el sector, aprofitant que es vol ampliar l’espai destinat a un aparcament dissuasiu en un lateral de la rotonda del Mas Gri per generar nous espais lliures a tot el sector i, d’aquesta manera, rebaixar el 10% que ocupa el polèmic ramal.

A l'esquerra, el ramal que ha generat tot l'enrenou. / Marc Martí

El regidor d’Urbanisme de proximitat sempre ha apuntat que l’operació a l’aparcament s’ha dissenyat fa temps «sense la voluntat» de legalitzar el Leroy Merlin sinó que ha estat «una casualitat» que «de retruc» pot solucionar el conflicte.