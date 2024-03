Incendi amb almenys un ferit en una botiga de roba de Girona

Els bombers treballen en un incendi a Montilivi. S'ha declarat en una botiga del carrer del Castell de Solterra quan faltaven 10 minuts per les tres de la tarda. El foc ha començat en una botiga de roba i segons els Bombers hi ha almenys un ferit. Una persona que ha inhalat fum i el SEM l'ha hagut d'atendre.

Els bombers treballen en aquest edifici de quatre plantes per apagar el foc de la botiga dels baixos. Les flames i el fum surten per la façana i això fa que els efectius ataquin el foc per diverses façanes. Veïns i botiguers de la zona han evacuat establiments per no patir més afectacions. A la zona hi ha també la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra.

A tres quarts de quatre, els Bombers ja donen el foc per controlat i estan revisant la resta d'immobles de la zona i també les botigues.