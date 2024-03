Les Fires de Girona reben el distintiu “Q de Festa!”

Les Fires de Sant Narcís han rebut el distintiu“Q de Festa!” del programa “Nits de Qualitat” per ser unes festes segures, saludables, responsables i lliures. Es tracta d’un reconeixement que atorga la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques de l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat.

En aquest sentit, s’ha valorat positivament les noves mesures que l’Ajuntament de Girona va implantar a les barraques de La Copa de la festa major de l’any passat, com la distribució d’aigua gratuïta i taps per a les orelles o la formació del personal de les barraques. També s’han avalat les accions que fa temps que es duen a terme: els punts d’informació i assessorament sobre addiccions, diversitat de gènere i sexualitat. El consistori rebrà el distintiu el pròxim dimarts, dia 19 de març, a les 10 del matí, a l’Estació Espai Jove de Girona.

“El distintiu ‘Q de Festa!’ és molt més que un reconeixement, suposa un salt qualitatiu i important en la gestió de la nostra festa major i ens converteix en un referent en la promoció d'un oci nocturn responsable, on la diversió és compatible amb el benestar individual i col·lectiu. És un testimoni del nostre compromís amb la seguretat, la salut i la convivència pacífica durant les Fires de Girona, i ens motiva a seguir treballant amb determinació i dedicació per assegurar que aquesta celebració continuï sent un esdeveniment segur per a tothom”, ha explicat la regidora de Benestar Emocional i de Salut de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Bosch Agustí, en un comunicat de premsa.

Implementació de serveis

“El distintiu de qualitat en oci nocturn “Q de Festa!” és un reconeixement al treball fet en la implementació dels serveis Q de Festa i va en la línia de la prevenció i reducció de riscos associats al consum d’alcohol i altres drogues en espais de música i ball”, ha afirmat el subdirector general d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Joan Colom.

Com a novetat, en les passades Fires es podia demanar aigua potable, de la xarxa pública de la ciutat, a cost zero, a qualsevol barraca de l’esplanada de La Copa. A més, es va formar a les persones de les entitats que tenien barraca sobre la dispensació responsable d’alcohol i la prevenció de les violències masclistes. L’objectiu d’aquestes mesures era reduir el consum de begudes alcohòliques, promoure un estil de vida saludable i vetllar per entorns segurs.

Com cada any, hi havia el Punt de Salut Jove, des d’on es difon informació sobre consums, sexualitat i altres temes de salut. Aquesta tasca va anar a càrrec del Projecte Som.NIT de Creu Roja Joventut.

El punt lila

Simultàniament, hi havia el Punt Lila, un espai d’informació, sensibilització i seguretat per a noies i persones LGTBI en cas d’assetjament o agressió masclista. A més, una acció que es va impulsar per primera vegada en les Fires del 2023 va ser el Punt Lila familiar. Aquest tenia per objectiu visibilitzar i entendre les diversitats a través del joc.

A Catalunya hi ha 38 espais distingits amb el “Q de Festa!” entre els quals hi ha discoteques, festivals, festes majors i festes universitàries. El programa ha format més de 2.700 persones d’espais d’oci en dispensació responsable d’alcohol.